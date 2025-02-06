Сегодня исполняется 64 года генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту

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Фото: Пресс-служба «Первого канала» Константин Эрнст

Фото: Пресс-служба «Первого канала»

Его поздравляет художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, дирижер Теодор Курентзис:

— Дорогой Константин! Как человек, который управляет большим оркестром и хором, я понимаю, какая это сложная задача — руководить большим коллективом. Ваш коллектив не просто большой, он огромен! Вы словно каждый день выходите дирижировать Восьмой симфонией Малера. И делаете это блестяще. Сложно представить, с каким количеством вызовов и проблем вы сталкиваетесь каждый день. Но вижу, с какой четкостью и профессионализмом Вы их преодолеваете. Хочу Вам пожелать, чтобы жизненный успех был сопоставим с профессиональными достижениями. Чтобы каждый день вашей жизни был полон любви, гармонии и света. Многая лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»