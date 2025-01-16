Свердловская Госавтоинспекция предупредила о заснеженных дорогах

В Свердловской области наблюдается обильное выпадение снега, вследствие чего условия на дорогах ухудшились, о чем предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассах наблюдается сниженное сцепление на ледяных участках. Автомобилистам советуют снижать скорость на заснеженных дорогах во избежание аварий и для возможности своевременной реакции на непредвиденные обстоятельства, избегать резких торможений или ускорений, рассчитывать дистанцию перед автомобилями и прогнозировать вероятность изменения обстановки на дорогах.

По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», на территории Свердловской области сегодня днем будет -3°..-8°, в Екатеринбурге дневная температура достигнет -4°..-6°, в основном облачно, небольшой снег, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный, 2-7 м/с.

Ирина Пичурина