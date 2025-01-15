В Татарстане устранили повреждение кабеля связи

Минцифры Татарстана сообщило, что повреждение волоконно-оптического магистрального кабеля на территории республики устранено. Ранее Роскомнадзор (РКН) сообщал, что из-за повреждения кабеля во время строительных работ произошло замедление интернета в 21 регионе России.

«Согласно полученной информации от филиала "Ростелекома" в Татарстане, в поселке Царево восстановили волоконно-оптический кабель связи, который пострадал в результате земляных работ. Проведена проверка уровней сигнала, и повреждение магистрального кабеля было устранено»,— говорится в сообщении Минцифры Татарстана.

Повреждение кабеля связи произошло сегодня днем, 15 января, вблизи поселка Царево Пестречинского района. По данным РКН, из-за аварии скорость интернета замедлилась у 3,8 млн пользователей в 21 регионе России. Полной потери связи не произошло, так как трафик был перенаправлен на резервные линии.