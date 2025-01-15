Чему нас учат семья и Дума?

Комитет Госдумы по защите семьи, заметно усиливший свою медийность в завершившийся Год семьи, судя по всему, не намерен сдавать приобретенные позиции. Такой вывод корреспондент “Ъ” сделал из его первого в 2025 году заседания. На нем депутаты успели войти в клинч с министерствами, разгромить нерасторопных коллег и, как обычно, расставить некоторые идеологические акценты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ради отстаивания интересов российских семей Нина Останина готова поспорить даже с правительством

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ради отстаивания интересов российских семей Нина Останина готова поспорить даже с правительством

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В числе первых в новом году на обсуждение комитета попала инициатива о продлении выплат «детских пособий» до возраста 18 лет (вместо нынешних 17). Подобные предложения поступали в Думу уже неоднократно, на сей раз документ внес петербургский парламент. «В Москве решили задачу за счет средств региона, но для регионов принятие расширительных мер без поддержки федерального бюджета может быть недоступно»,— поясняли федеральным коллегам представители Санкт-Петербурга. «Все логично»,— согласилась председатель комитета Нина Останина (КПРФ), ранее и сама вносившая схожий проект.

Но присутствующие представители правительства идею единодушно не поддержали. Представитель Минтруда Елена Семенова мягко объяснила, что министерства в свое время просто объединили все существующие выплаты для детей до 17 лет в одну.

Сама же эта мера, подчеркнула чиновница, не демографическая, а направленная на «сведение к минимуму риска бедности семей с детьми».

«Расширение возраста получателей потребует дополнительных бюджетных ассигнований… Минфином законопроект не поддержан»,— поддержала коллегу представитель финансового ведомства Анна Пижевская, выставив депутатам «счет» в 80 млрд руб. из федерального и порядка 20 млрд из бюджетов субъектов за исполнение искомого.

«Ну спасибо, что посчитали точно! — пошла в атаку госпожа Останина.— Мы вам укажем сумму — вы скажете, что не указаны источники, укажем источники — скажете, что бюджет уже распределен». В итоге депутаты «обставлены флажками» и конструктивного разговора «никак не получается», заключила коммунистка. К ней неожиданно примкнул и единоросс Виталий Милонов. Деньги, заверил он, значения почти не имеют, когда речь идет об исправлении ошибки в законодательстве, по которому несовершеннолетние дети с 17 лет лишаются поддержки.

«Я, многодетный отец, постоянно слышу про борьбу с бедностью,— поведал господин Милонов.— Но мы помогаем не бедным, мы помогаем семьям. Что, семьи со средним достатком — второго сорта?» Дети рождаются именно в таких семьях, со знанием дела заверил депутат, а потому средний класс — «золотой фонд нашей страны». «Прекращаем говорить о борьбе с бедностью и говорим о поддержке семей»,— повелел Виталий Милонов.

Представитель Счетной палаты неожиданно оказался к инициативе благосклонен, и она, с учетом озвученных затрат, была отправлена на доработку.

Покончив с очными спорами с исполнительной властью, члены комитета приступили к заочному — теперь уже с думскими коллегами из «Справедливой России — За правду». Авторы, не пожелавшие лично отстаивать свою инициативу на комитете, предлагали дать возможность университетам освобождать от платы за обучение участников СВО и членов их семей. «Идея громкая, о ней написали много СМИ,— снова вступил в разговор Виталий Милонов.— Но на интервью у коллег хватило времени, а на то, чтобы защитить позицию, не хватило». «А авторский коллектив-то широкий: Сергей Миронов, Александр Бабаков, Сергей Кабышев…» — согласилась Нина Останина. «Вот такое отношение к комитету!» — развел руками господин Милонов. В итоге законопроект получил от комитета единодушное «против» без обсуждения.

Возможность расставить актуальные идеологические акценты появилась у парламентариев при обсуждении проекта группы депутатов во главе с Леонидом Калашниковым (КПРФ) о снижении возраста обязательной присяги для мигрантов, получивших гражданство РФ, с нынешних 18 до 14 лет. «Мягкая» российская присяга, объяснял неутомимый Виталий Милонов, «не требует нарушения национальных традиций», зато ее отсутствие порождает странные ситуации. Например, в подмосковных Мытищах чиновники выдали сертификат на жилье многодетной семье приезжих из Таджикистана, рассказал единоросс: «Я ознакомился с соцсетями (главы семьи.— “Ъ”). Он говорит: я буду умирать за свою историческую родину, Таджикистан. И когда он врет — у себя в соцсетях или при принесении присяги? Он же обещал быть верным сыном РФ!» Потому привлекать к присяге следует сызмальства, дабы даже дети знали, что, если они получают паспорт РФ, Россия для них — «единственная Родина, ради которой они будут жить, а если надо, отдадут жизнь», заключил господин Милонов. После столь доходчивых аргументов предложение о снижении возраста присяги комитет поддержал единогласно.

Григорий Лейба