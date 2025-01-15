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Коммерсантъ FM
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Подрядчика «Первого канала» обвинили в хищении 8 млн руб. на трансляцию парада

Руководителя телекомпании—подрядчика «Первого канала» Ольгу Стародубцеву и ее супруга Виктора Ваганова обвинили в хищении 8 млн руб., которые были выделены на трансляцию Парада Победы в 2017 году. В 2022 году им также предъявляли обвинения в хищении 500 млн руб., выделенных на организацию мероприятий в рамках ЧМ-2018.

«Следствие располагает данными, что во время организации съемочного процесса 72-й годовщины Победы, который осуществляла компания "Азъ Арт ТВ", было похищено не менее 8 млн руб. Подозреваемыми являются учредитель "Азъ Арт ТВ" Стародубцева и ее супруг Ваганов»,— сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС.

По версии правоохранителей, «Первый канал» выделил телекомпании средства на трансляцию парада. Ольга Стародубцева заключила договоры с субподрядчиками, в том числе с компанией «Элит медиа сервис», которая принадлежит ее супругу. Часть работ по контрактам не была исполнена, а средства выведены в офшоры.

В 2022 году Ольге Стародубцевой и Виктору Ваганову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они перевели в офшоры 500 млн руб., которые были выделены на организацию мероприятий во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ольга Стародубцева и Виктор Ваганов с декабря 2021 года находятся под арестом, срок заключения неоднократно продлевался.

Фотогалерея

Парад Победы на Красной площади

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Слева направо: президент Молдавии Игорь Додон, президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев

Слева направо: президент Молдавии Игорь Додон, президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин во время парада

Президент России Владимир Путин во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый Президент СССР, лидер Российской объединенной социал-демократической партии Михаил Горбачев (в центре)

Первый Президент СССР, лидер Российской объединенной социал-демократической партии Михаил Горбачев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор Росгвардии Виктор Золотов

Директор Росгвардии Виктор Золотов

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода (слева) и главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар (справа)

Президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода (слева) и главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Министр культуры Владимир Мединский (в центре)

Министр культуры Владимир Мединский (в центре)

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов (в центре) и заместитель министра обороны России Руслан Цаликов (справа)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов (в центре) и заместитель министра обороны России Руслан Цаликов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: президент Молдавии Игорь Додон, президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев

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Министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый Президент СССР, лидер Российской объединенной социал-демократической партии Михаил Горбачев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор Росгвардии Виктор Золотов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода (слева) и главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр культуры Владимир Мединский (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов (в центре) и заместитель министра обороны России Руслан Цаликов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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