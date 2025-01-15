Подрядчика «Первого канала» обвинили в хищении 8 млн руб. на трансляцию парада

Руководителя телекомпании—подрядчика «Первого канала» Ольгу Стародубцеву и ее супруга Виктора Ваганова обвинили в хищении 8 млн руб., которые были выделены на трансляцию Парада Победы в 2017 году. В 2022 году им также предъявляли обвинения в хищении 500 млн руб., выделенных на организацию мероприятий в рамках ЧМ-2018.

«Следствие располагает данными, что во время организации съемочного процесса 72-й годовщины Победы, который осуществляла компания "Азъ Арт ТВ", было похищено не менее 8 млн руб. Подозреваемыми являются учредитель "Азъ Арт ТВ" Стародубцева и ее супруг Ваганов»,— сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС.

По версии правоохранителей, «Первый канал» выделил телекомпании средства на трансляцию парада. Ольга Стародубцева заключила договоры с субподрядчиками, в том числе с компанией «Элит медиа сервис», которая принадлежит ее супругу. Часть работ по контрактам не была исполнена, а средства выведены в офшоры.

В 2022 году Ольге Стародубцевой и Виктору Ваганову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они перевели в офшоры 500 млн руб., которые были выделены на организацию мероприятий во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ольга Стародубцева и Виктор Ваганов с декабря 2021 года находятся под арестом, срок заключения неоднократно продлевался.