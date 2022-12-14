Подрядчика «Первого канала» обвинили в хищении 500 млн рублей, выделенных на ЧМ-2018

Руководителю телекомпании-подрядчика «Первого канала» Ольге Стародубцевой и ее супругу Виктору Ваганову предъявили обвинение по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Их обвиняют в хищении около 500 млн руб., которые были выделены на проведение мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила ТАСС, что в конце декабря 2021 года в отношении Ольги Стародубцевой и Виктора Ваганова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С тех пор срок заключения неоднократно продлевался.

Из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что госпожа Стародубцева является соучредителем ООО «Азъ Арт ТВ» (производитель шоу «Ледниковый период»). Ольга Стародубцева также была руководителем компании до октября 2022 года.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство, в 2018 году компания должна была участвовать в проведении церемоний и мероприятий для чемпионата мира по футболу. По версии следствия, 500 млн руб., которые были выделены компании для этих целей, руководство перевело в офшоры или обналичило. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны Ольга Стародубцева и Виктор Ваганов.

По данным Telegram-канала Baza, накануне возбуждения уголовного дела заместитель гендиректора «Первого канала» Александр Файфман покинул Россию. Уточняется, что на проведение мероприятий к чемпионату мира из федерального бюджета «Первому каналу» было выделено около 2,5 млрд руб.