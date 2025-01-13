Бизнес завели под «Владимирский стандарт»

Обратившись в палату по патентным спорам, структура крупного производителя полуфабрикатов «Аби Групп» (линейка «Горячая штучка») рассчитывает аннулировать правовую охрану товарного знака «Владимирский стандарт». Сейчас под этим брендом колбасную продукцию выпускает одноименная структура ГАП «Ресурс», которая пытается отстоять свои права на марку — эта тяжба может дойти до Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Палата по патентным спорам 5 февраля рассмотрит обращения ЗАО «Бизнестраст» относительно товарного знака «Владимирский стандарт». Информация об этом появилась в сформированном в начале января расписании проведения коллегий. Советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин предполагает, что компания рассчитывает аннулировать правовую охрану знака в интересах ООО «Владимирский стандарт».

ЗАО «Бизнестраст» через АО «Аби Продакт» входит в холдинг «Аби Групп». Это крупный производитель колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд. В портфеле бренды «Вязанка», «Горячая штучка», Foodgital, «Стародворье», «Баварушка» и «Ядрена копоть». «Аби Групп» основана депутатом Госдумы Григорием Аникеевым в 1994 году. Выручка в 2023 году составила 78,3 млрд руб., объем производства — 428 тыс. тонн. На вопросы “Ъ” в «Аби» не ответили.

Под брендом «Владимирский стандарт» «Аби» выпускает пельмени — этот товарный знак сейчас зарегистрирован за ЗАО «Бизнестраст» по профильному, 30-му классу МКТУ (включает пельмени, хинкали и чебуреки и пр.). Но по трем другим классам МКТУ, включающим продовольственные товары животного происхождения, бренд контролирует ООО «Владимирский стандарт», следует из материалов картотеки арбитражного суда.

«Владимирский стандарт» основан в 2000 году во Владимирской области. Ежемесячно компания производит 5 тыс. тонн колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов глубокой заморозки. Помимо «Владимирского стандарта» в ее портфеле бренды «Телятино», «Владушка» и Vladbeef. Ранее предприятием владел депутат Владимирского заксобрания Павел Антов, погибший в конце 2022 года в Индии. В прошлом году бизнес выкупила ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова (см. “Ъ” от 23 августа 2024 года). Во «Владимирском стандарте» “Ъ” не ответили.

Конфликт вокруг товарного знака «Владимирский стандарт» развивается с 2022 года.

Тогда «Бизнестраст» в Арбитражном суде Владимирской области пытался обязать ООО «Владимирский стандарт» прекратить его незаконное использование. В 2023 году уже ООО «Владимирский стандарт» пыталось убедить Суд по интеллектуальным правам признать регистрацию бренда «Бизнестрастом» в 2004 году актом недобросовестной конкуренции. Иск был отклонен. После того как президиум оставил решение в силе, «Владимирской стандарт» в декабре 2024 года подал жалобу в Верховный суд. Она пока не рассмотрена.

Мотивом обращения в палату по патентным спорам, по мнению господина Яхина, для «Бизнестраста» может быть длительный срок регистрации бренда. Адвокат Forward Legal Маргарита Легенкина замечает, что ООО «Владимирский стандарт» зарегистрировано в 2011 году, спустя семь лет после того, как «Бизнестраст» получил права на бренд. Суд, по ее словам, может признать товары однородными. После этого, по ее мнению, может быть дана оценка тому, рассчитывал ли ответчик на рыночные преимущества, начав выпускать продукцию под уже состоявшимся брендом. Но доказать факт недобросовестной конкуренции сложно, минуя ФАС, предупреждает господин Юхин.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев замечает, что в категории мясных полуфабрикатов привязанность потребителя к брендам невысока: на рынке много однотипной продукции. Производителям, по его мнению, трудно позиционировать свои товары с точки зрения бренда.

Владимир Комаров, Анна Занина