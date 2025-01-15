Цивилева: больше половины ветеранов СВО остаются работать в периметре Минобороны

Замминистра обороны России Анна Цивилева сообщила, что 60% ветеранов спецоперации на Украине остаются работать в периметре военного ведомства. По ее словам, в их числе есть люди с инвалидностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«60% ветеранов, в том числе тех, которые получили инвалидизацию в результате ранения, остаются работать в периметре Министерства обороны, а те, кто принимают решения о демобилизации, получают новые специальности в сфера IT, агропромышленного комплекса, креативных индустрий, психологии, юриспруденции и медицины»,— сказала Анна Цивилева на заседании Российского организационного комитета «Победа» (цитата по сайту Кремля).

По словам заместителя министра, в настоящий момент трудоустроены 65 тыс. ветеранов военной операции на Украине. Она уточнила, что количество неработающих ветеранов уменьшилось с 46% в феврале 2024-го до 35% в январе 2025-го.

Анна Цивилева также добавила, что от демобилизованных военнослужащих поступило около 6 тыс. заявок на получение образования. 35% из них — на получение высшего образования. В фонд «Защитники Отечества», который возглавляет госпожа Цивилева, по ее словам, поступило более 1,96 млн обращений от участников боевых действий. Из них 91% уже решен.

В декабре президент Владимир Путин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» разработать план по повышению уровня трудоустройства участников военной операции. План должен включать в том числе организацию профориентации ветеранов.

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