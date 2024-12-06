Путин поручил создать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству и фонду поддержки участников СВО «Защитники Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства бойцов спецоперации. Также план должен включать организацию профориентации ветеранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и статс-секретаря—заместителя министра обороны Анну Цивилеву. Они должны представить доклад президенту до 1 марта 2025 года.

Показатель трудоустройства участников СВО лег в обновленные показатели эффективности губернаторов, утвержденные Владимиром Путиным. Так, для оценки работы глав регионов добавили оценку удовлетворенности участников спецоперации условиями их реабилитации, переобучения и трудоустройства. В администрации президента сочли, что недовольные своим положением ветераны могут повысить протестные настроения в обществе или пополнить ряды криминала при отсутствии возможностей для хорошего трудоустройства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приказано высчитать».