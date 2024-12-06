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Коммерсантъ FM
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Путин поручил создать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству и фонду поддержки участников СВО «Защитники Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства бойцов спецоперации. Также план должен включать организацию профориентации ветеранов.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и статс-секретаря—заместителя министра обороны Анну Цивилеву. Они должны представить доклад президенту до 1 марта 2025 года.

Показатель трудоустройства участников СВО лег в обновленные показатели эффективности губернаторов, утвержденные Владимиром Путиным. Так, для оценки работы глав регионов добавили оценку удовлетворенности участников спецоперации условиями их реабилитации, переобучения и трудоустройства. В администрации президента сочли, что недовольные своим положением ветераны могут повысить протестные настроения в обществе или пополнить ряды криминала при отсутствии возможностей для хорошего трудоустройства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приказано высчитать».

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