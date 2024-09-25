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Коммерсантъ FM
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Консолидацию отлили в керамограните

Unitile приобрел Quadro Decor

Крупный производитель облицовочной плитки и керамогранита Unitile выкупил у Proxima Capital Group своего конкурента — Quadro Decor. Сразу после введения европейских санкций производство такой продукции снизилось, но сейчас начался рост. Участники рынка, впрочем, говорят о сохраняющихся для сегмента рисках, возникших из-за сокращения господдержки стройиндустрии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Юнитайл Холдинг» (бренд Unitile) завершило приобретение 100% долей в ООО «Квадро Холдинг», говорится в сообщении компании для партнеров и клиентов (копия есть у “Ъ”). Согласно СПАРК, пока формально произошла передача 13% компании. Это связано с техническими этапами прохождения сделки, пояснил “Ъ” представитель «Юнитайл». «Квадро Холдинг» — материнская компания ООО «Квадро Декор», производителя керамогранита полного цикла. До проведения сделки бизнес находился под контролем Proxima Capital Group, где от комментариев отказались.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что стоимость сделки составила около 600 млн руб., что близко к цене производственной площадки.

Владельцем Unitile в СПАРК указан Александр Файн. Компания, по оценкам Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ), на втором месте по выпуску керамической продукции в России. Ее доля на рынке облицовочной плитки и керамогранита оценивается в 14,4%. Портфель брендов включает Gracia Ceramica, «Шахтинскую плитку», «Маркинский кирпич». В группу входят заводы по производству облицовочной плитки, керамогранита, декоративных элементов, кирпича, карьеры для добычи сырья в Ростовской и Воронежской областях. Общая мощность производства керамической плитки и керамогранита — 25 млн кв. м в год.

«Квадро Декор» производит керамогранит для пола под брендом Quadro Decor. У компании есть производственная площадка в Тосненском районе Ленинградской области, ее мощность — 8,5 млн кв. м в год. Помимо России продукция Quadro Decor продвигается на рынках постсоветских стран. Согласно СПАРК, выручка ООО «Квадро Холдинг» в 2023 году составила 47,7 млн руб., у «Квадро Декора» снизилась на 5% год к году, до 1,8 млрд руб. Обе компании в 2023 году зафиксировали убыток.

Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ, в августе 2023 года:

«Сегодня в стройотрасли 95% используемых материалов — отечественные».

В прошлом году в России произведено 165,3 млн куб. м керамической плитки — на 11,5% меньше год к году, говорит директор департамента исследований СМПРО Андрей Черников. В сегменте напольной продукции снижение составило 7,1%, до 102 млн кв. м, для внутренней облицовки — на 8,6%, до 9,2 млн кв. м, фасада — на 8,6%, до 9,2 млн кв. м. Негативный тренд, по словам господина Черникова, был связан, в частности, с проблемами с поставкой сырья и оборудования из-за введенных западных санкций. Директор АПКМ Альберт Попов отмечает, что поставки росли в первую очередь из стран ЕАЭС. Европейская продукция, по его словам, пока также продолжает поступать на российский рынок. Крупноформатный керамогранит завозится производителями из Индии, Турции, Китая и Ирана, рассказал директор профильных категорий «?Лемана ПРО» (ранее Leroy Merlin в РФ) Сергей Попков.

Как рост издержек на строительство влияет на стоимость жилья

В этом году наметился позитивный тренд. Андрей Черников говорит, что в январе—июле производство керамической плитки в России выросло на 6,6% год к году, до 98,1 млн куб. м. Наибольший рост аналитики зафиксировали как раз в сегменте продукции для пола — на 9,2% год к году, до 61,2 млн кв. м. Цены у производителей плитки при этом выросли с начала 2024 года в среднем на 18%, до 557 руб. за 1 кв. м.

Альберт Попов не исключает, что по итогам всего текущего года производители все же зафиксируют отрицательную динамику выпуска продукции. Факторами риска для рынка эксперт называет уход от стимулирующих механизмов в стройиндустрии. «В строительстве жилья это отмена льготных программ кредитования и периодическое исчерпание лимитов субсидирования, в промышленном сегменте ввели плавающую ставку в целевой ипотеке»,— поясняет он. Одновременно эксперт прогнозирует дальнейший рост стоимости плитки из-за увеличивающихся издержек производителей.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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