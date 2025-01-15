Ишимбаю могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил президенту страны Владимиру Путину присвоить семи городам, в числе которых Ишимбай, звание «Город трудовой доблести».

«"Единая Россия " предлагает рассмотреть возможность присвоения звания "Город трудовой доблести" семи городам: Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, Салехард»,— сказал господин Якушев на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Среди претендующих на почетное звание городов есть региональные центры и небольшие города, но всех их объединяет вклад жителей в победу, добавил Владимир Якушев.

Наталья Балыкова