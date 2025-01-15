На стройплощадке гостиницы по ул. Окулова, 4 начались монолитные работы

В центре Перми, на ул. Окулова, 4, приступили к монолитным работам по строительству гостиницы вместо здания ВКИУ. Как сообщили в госкорпорации «Туризм.РФ», на стройплощадке начались монолитные работы по устройству фундамента, выполняется поэтапная разработка котлована с креплением стен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Монолитные работы по реконструкции здания ВКИУ в отель, фото - госкорпорация «Туризм.РФ» Фото: Монолитные работы по реконструкции здания ВКИУ в отель, фото - госкорпорация «Туризм.РФ»

Проект реконструкции здания бывшего Высшего военного командно-инженерного училища в гостиницу категории «4 звезды» предусматривает обустройство 198 номеров отельного фонда, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, спа- и фитнес-центр. Гостиничный комплекс планируется открыть в 2026 году. Ожидается, что он сможет ежегодно принимать свыше 27 тыс. гостей.

Инвестпроект по реконструкции здания ВКИУ в отель ведется при поддержке госкорпорации «Туризм.РФ» и Фонда развития Пермского края, по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В мае 2024 года ООО «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» заключили контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции здания бывшего ВКИУ в гостиницу. Цена контракта составила 2,09 млрд руб. Завершить работы подрядчик должен до 30 сентября 2026 года.