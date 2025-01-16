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Коммерсантъ FM
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Цифра консолидируется

Разработчик решений для госсектора «Рексофт» приобрел профильный актив

Крупная IT-компания «Рексофт», одним из владельцев которой является структура «Интерроса», стала владельцем разработчика ПО «Амара Лаб». Сделка была совершена в конце декабря. Эксперты считают, что приобретение продолжает тренд консолидации на IT-рынке, оценивая сделку в сумму до 500 млн руб.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Технологическая группа «Рексофт» приобрела 100% долей разработчика ПО «Амара Лаб», это ООО специализируется на проектах в области внедрения бизнес-приложений, анализа данных, кибербезопасности и построения IT-инфраструктуры, рассказали “Ъ” в компании. Гендиректор «Рексофта» Александр Егоров пояснил, что приобретение «усиливает предложение компании по нескольким направлениям, в том числе в области инфраструктурных проектов и кибербезопасности».

В «Рексофте» добавили, что не исключают возможности покупки и других IT-компаний или их долей в 2025 году. В ноябре 2024 года компания приобрела 60% «Атолл-инжиниринг», которая специализируется на разработке и поставке цифровых решений для оптимизации процессов добычи твердых полезных ископаемых.

ООО «Амара Лаб» зарегистрировано в 2015 году, по данным «СПАРК-Интерфакс» выручка компании за 2023 год составила более 800 млн руб., чистая прибыль — около 50 млн руб.

ООО «Группа Рексофт» — российский разработчик IT-решений для госсектора, финансовой сферы, ритейла и т. д. Структура владения ООО, по данным «СПАРК-Интерфакс», выглядит следующим образом: 40,23% принадлежат ООО «Квадра++», 25% — у зарегистрированной в Омане Desert Spark SPC, 15% — у МК «Интеррос капитал», 10,54% — у ООО «Некстстеп», 9,22% — у ООО «Филин Инвестмент». Выручка группы по итогам 2023 года составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль не раскрывается.

В октябре 2024 года “Ъ” писал, что из структуры IT-группы «Рексофт» вышел один из миноритариев — предприниматель Михаил Косилов. Его доля в 9,22% в «Рексофте» перешла инвесткомпании «Филин Инвестмент». Эксперты отмечали, что подобные сделки подтверждают тренд на консолидацию IT-рынка, и полагали, что господин Косилов может инвестировать вырученные средства в новый проект (см. “Ъ” от 1 октября).

Как «Рексофт» потерял миноритария

Гендиректор ООО ИК «Инициатива» Алексей Гориславец оценивает сделку с «Амара Лаб» в 500 млн руб. исходя из финансовых показателей компании. Источник на рынке венчурных инвестиций оценивает сделку в «максимум несколько сотен миллионов рублей». Однако у главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян другая оценка: «"Амара Лаб" длительное время была операционно нерентабельной и перешла к положительным чистым активам лишь в 2023 году. Мультипликатор сделки вряд ли превысил 2,0х от размера капитала, или не более 55 млн руб.».

Партнер инвестиционной компании KAMA FLOW Евгений Борисов говорит, что, судя по минимальной прибыли и незначительному количеству сотрудников, сделка имеет технический характер, а организации уже были де-факто интегрированы. «Последние инвестиции крупных стратегических игроков и несколько IPO в 2023–2024 годах привели к тому, что на рынке появилось больше активных покупателей. Действия "Рексофта" полностью соответствуют этой новой рыночной логике»,— добавляет господин Борисов.

«Сделка отражает наиболее яркую тенденцию на рынке производителей ПО — консолидацию. Такой процесс позволяет кратно повысить операционные и финансовые результаты компании»,— добавляет госпожа Авакимян.

Олег Козырицкий, Алексей Жабин

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