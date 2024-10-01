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Коммерсантъ FM
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«Рексофт» потерял миноритария

Из капитала IT-группы вышел предприниматель Михаил Косилов

Из структуры крупной IT-группы «Рексофт», которой, в частности, владеют структуры Владимира Потанина, вышел один из миноритариев — предприниматель Михаил Косилов. Он также является совладельцем разработчика защищенных мобильных устройств для промышленного сектора. Его доля в 9,22% в «Рексофт» перешла инвесткомпании «Филин Инвестмент». Эксперты считают, что подобные сделки подтверждают тренд на консолидацию IT-рынка, и полагают, что господин Косилов может инвестировать вырученные от сделки средства в новый проект.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил, что из структуры технологической группы «Рексофт» в сентябре вышел Михаил Косилов, один из миноритариев группы. Его доля в 9,22% в группе перешла ООО «Филин Инвестмент» (основным видом деятельности является консультирование коммерческой деятельности и управление, зарегистрирована в марте 2024 года), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В группе «Рексофт» и «Интерросе» комментировать изменения отказались. С «Филин Инвестмент» и господином Косиловым “Ъ” связаться не удалось.

«Рексофт» (Reksoft) — российский разработчик IT-решений для финансовой сферы, госсектора, ритейла, транспорта, логистики и других отраслей. Сейчас структура владения ООО «Группа Рексофт», по данным «СПАРК-Интерфакс», выглядит следующим образом: 40,2% принадлежат ООО КВАДРА++, 25% у зарегистрированной в Омане Desert Spark SPC, 15% у «Интеррос Капитал», 10,5% у ООО «Некстеп», 9,22% у ООО «Филин Инвестмент». Выручка группы по итогам 2023 года выросла более чем в два раза год к году и составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль не раскрывается. Клиентами компании являются ВТБ, «Газпром нефть», S7, аэропорты Пулково и Домодедово и др.

Предприниматель Михаил Косилов числился среди акционеров группы «Рексофт» только с 2022 года, тогда его доля составляла 15,37%, позднее уменьшилась до 12,3%. Сейчас он владеет 15% в Mobile Inform Group, которая занимается разработкой и поставками защищенных мобильных устройств для промышленного сектора. Кроме того, господин Косилов с 2022 года является главным исполнительным директором Tech Bridge — IT-дистрибутора, который работает в Центральной Азии, на Южном Кавказе, Ближнем Востоке.

В прошлом году «Рексофт» приобрел 100% российского актива EPAM Systems (ООО «Эпам Систэмз», правообладатель ООО РНТ; разрабатывает ПО и цифровые платформы, занимается консалтингом), который на тот момент оценивали в 10–15 млрд руб. (см. “Ъ” от 4 августа 2023 года). Выручка компании за 2023 год составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 439 млн. Комментируя отчетность группы за 2023 год, в компании «Рексофт» отмечали, что приобретение этого актива «оказало существенное влияние на ее показатели по итогам года».

Как «Рексофт» приобрел 100% российского актива EPAM Systems

У «Рексофт» огромный потенциал для роста на фоне ухода зарубежных вендоров и необходимости в импортозамещении и интеграции ПО в секторах экономики, отмечает основатель аналитической компании, специализирующейся на венчурном рынке, Dsight Арсений Даббах. По его мнению, вся группа может быть оценена более чем в 10 млрд руб.: «"Рексофт", по сути, забрал сильную команду EPAM, приобрел сильных акционеров и может сохранить высокие темпы роста».

На IT-рынке сейчас усиливается тренд на консолидацию его участников и процесс покупки—продажи долей в компаниях идет достаточно активно, отмечает основатель разработчика отечественного ПО «МойОфис» Дмитрий Комиссаров. Он считает, что продавший свою долю в «Рексофт» Михаил Косилов мог сделать это для инвестиции вырученных средств в новые проекты.

Татьяна Исакова

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