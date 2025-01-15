Изменятся правила проезда по Московскому скоростному диаметру

С 15 февраля меняются правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД), сообщили ТАСС в дептрансе Москвы

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МСД поделят на девять участков, за проезд по каждому по будням с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 будет взиматься 5 руб. с машины (фиксация будет происходить через камеры). В остальные часы для машин со столичными и подмосковными номерами проезд останется бесплатным.

«В среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 руб. за поездку»,— сообщили в департаменте. При сильных пробках (6–7 баллов и выше) тариф может быть пересмотрен.

Счет за проезд будет выставлен автовладельцу в течение пяти дней после проезда. Оплатить можно будет через приложение «Парковки Москвы», на портале госуслуг, на сайте msd.mos.ru и в сервисах банков (если автовладелец сообщил им номер машины).

Напомним, что МСД — это дорога, объединяющая Северо-Западную и Юго-Восточную хорды. Она связывает север, восток и юг города. Плата за проезд была введена 2 января 2023 года для транзитных автомобилей (зарегистрированных не в Москве и Московской области) в размере 950 руб. в час.

В декабре 2024 года вице-премьер Максим Ликсутов в интервью «Ъ», отвечая на вопрос о возможности введения платного проезда для москвичей и жителей Подмосковья, рассказал о том, что «рассматриваются разные решения». «Мы должны понимать, что есть проблемы, которые требуют решения, и уходить от решений нельзя,— говорил он.— На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время».

«Это решение позволит разгрузить трассу, сократить время перемещения из одного района в другой и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени»,— сообщили в дептрансе.

Нововведения, по оценке ведомства, коснутся 0,4% всех автомобилистов Москвы. «Лишь 30–40 тыс. уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 руб. за проезд, при этом максимальную цену в 45 руб. за одну поездку по диаметру в загруженные часы — всего 80 машин в сутки»,— сообщили в дептрансе.

Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время, подчеркнули в дептрансе. «Проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30»,— заметили в ведомстве. Автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области платить за проезд пока не будут.

Иван Буранов