В Татарстане 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получат до 80 тыс. руб

В Татарстане около 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны смогут получить 80 тыс. руб. Указ о единовременной выплате сегодня подписал президент России Владимир Путин.

«Сегодня подписан Указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей — по 80 тыс. руб.» — рассказал президент РФ.

По 55 тыс. руб. получат жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, работники на объектах ПВО, морских и авиабазах, строители оборонительных сооружений.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минтруда Татарстана, в республике проживает 9,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. В мае 2024 года министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что в регионе проживало более 11 тыс. ветеранов и вдов погибших участников войны.

Диана Соловьёва