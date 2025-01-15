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Коммерсантъ FM
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Эрдоган призвал другие страны «убрать руки» от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международных игроков «убрать руки» от Сирии и заявил, что Анкара обладает потенциалом и возможностями для того, чтобы положить конец деятельности в стране террористических группировок. Заявление, которое передает Reuters, прозвучало в ходе его выступления в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития сегодня, 15 января.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе своего выступления президент призвал действующие в Сирии террористические группировки, прежде всего связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК), сложить оружие. Турецкий лидер заверил, что, если те откажутся это сделать, Анкара найдет способ устранить терроризм.

10 января газета Turkiye сообщила о том, что отбывающий пожизненный срок глава и идеолог РПК Абдулла Оджалан может призвать своих сторонников сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние Турции. По данным издания, призыв может прозвучать в форме видеообращения или быть написан от руки.

Ранее издание Hurriyet сообщало, что Анкара может начать совместную с Сирией операцию против курдов, если те не сложат оружие. Так издание интерпретировало слова господина Эрдогана, произнесенные в ходе первого заседания кабинета министров в 2025 году. «Однажды ночью мы можем появиться из ниоткуда»,— сказал президент, говоря о положении дел в Сирии.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль берет под прицел Турцию».

Анастасия Домбицкая

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