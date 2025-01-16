Управляющий бывшей пермской сети аптек оспаривает сделку со столичными юристами

Конкурсный управляющий ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительной сделки должника. Согласно данным «Федресурса», оспаривается договор, заключенный в 2023 году между ООО «Годовалов» и адвокатским бюро «Такс комплаенс». Согласно официальному сайту Tax Compliance, юридическая фирма специализируется на разрешении налоговых вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме этого, в порядке применения последствий недействительности сделки управляющий просит суд взыскать солидарно с адвокатского бюро в конкурсную массу денежные средства в размере 41,1 млн руб.

Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов напополам с пермским бизнесменом Николаем Шавриным владел зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занималось фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада». ООО «Годовалов» признано банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Господин Годовалов добровольно признавал за собой долг в размере 4,27 млрд руб. Иски о самобанкротстве Андрея Годовалова и Николая Шаврина были рассмотрены, в марте предприниматели были признаны краевым арбитражем банкротами.