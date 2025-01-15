Пашинян назвал отношения с Россией более практичными, чем когда-либо

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения республики с Россией на сегодня «более практичные, чем когда-либо», и сосредоточены на конкретных вопросах. Глава армянского правительства назвал внешнюю политику Еревана в целом «сбалансированной и ориентированной на балансировку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши отношения с Российской Федерацией более практичные, чем когда-либо, сосредоточенные на конкретных вопросах, без эмоциональной упаковки. Мы нацелены на развитие этих отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета»,— написал господин Пашинян в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Накануне, 14 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал непростыми отношения Москвы и Еревана. При этом он отметил, что «диалог продолжается». В частности, в Россию приглашен министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года армянские власти обвинили союзников в невыполнении их обязательств и вместе с тем усилили прозападную риторику. В числе последовавших за этим внешнеполитических шагов — одобрение правительством Армении законопроекта о начале процесса вступления в Евросоюз. Членство в ЕС, по мнению российской стороны, может означать выход Еревана из ЕАЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».

Лусине Баласян