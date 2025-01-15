Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пашинян назвал отношения с Россией более практичными, чем когда-либо

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения республики с Россией на сегодня «более практичные, чем когда-либо», и сосредоточены на конкретных вопросах. Глава армянского правительства назвал внешнюю политику Еревана в целом «сбалансированной и ориентированной на балансировку».

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши отношения с Российской Федерацией более практичные, чем когда-либо, сосредоточенные на конкретных вопросах, без эмоциональной упаковки. Мы нацелены на развитие этих отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета»,— написал господин Пашинян в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Накануне, 14 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал непростыми отношения Москвы и Еревана. При этом он отметил, что «диалог продолжается». В частности, в Россию приглашен министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года армянские власти обвинили союзников в невыполнении их обязательств и вместе с тем усилили прозападную риторику. В числе последовавших за этим внешнеполитических шагов — одобрение правительством Армении законопроекта о начале процесса вступления в Евросоюз. Членство в ЕС, по мнению российской стороны, может означать выход Еревана из ЕАЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...