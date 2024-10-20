Зарплаты в Boeing идут на взлет

Вчера вечером профсоюз промышленных рабочих авиакосмической отрасли сообщил, что достиг предварительного соглашения с руководством Boeing о прекращении забастовки, которая длится с 13 сентября. Компания поднимет рабочим оклады на 35%, увеличит бонусы и пенсионные отчисления. Ратификация соглашения назначена на ближайшую среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Ryder, Reuters Фото: David Ryder, Reuters

«Благодаря растущей поддержке со всех сторон бастующие рабочие Boeing получили от компании новое предложение по трудовым контрактам»,— сообщил вчера Международный профсоюз рабочих и инженеров аэрокосмической промышленности (IAM). Новые условия подразумевают повышение оклада на 35% в течение четырех лет — на 12% в первый год, на 8% дважды — во второй и третий и на 7% — в четвертый. Компания также согласилась вернуть выплату годовых бонусов в размере минимум 4% от размера годового оклада; выплатить единоразовый бонус в $7 тыс. всем членам профсоюза, которые подпишут новый трудовой договор; повысить отчисления по пенсионным планам рабочих, а также совершить единоразовую выплату — $5 тыс. — в пенсионный план каждому члену профсоюза, подписавшему новый договор.

Забастовка около 33 тыс. рабочих на заводах Boeing началась 13 сентября. В последний раз подобная забастовка в компании была в 2008 году. На заводах, участвующих в акции протеста, в числе прочего производят Boeing 737 MAX — самый продаваемый самолет компании. Рабочие требовали повышения зарплаты на 40%, бонусов и отчислений компании в пенсионный фонд. Сначала компания хотела повысить оклады на 25%, но получила отказ профсоюза. Затем предложение было увеличено до 30%, на что бастующие снова не согласились.

Остановка производства на ключевых предприятиях Boeing усугубляла кризис, в котором компания оказалась еще несколько лет назад после двух крушений пассажирских лайнеров в 2018 и 2019 годах. Общие убытки компании за последние шесть лет составили $33 млрд. В начале прошлой недели компания Boeing сообщила регуляторам, что для решения финансовых проблем она намерена привлечь в общей сложности $25 млрд — за счет продажи своих акций, долговых обязательств и привлечения кредитов. Компания рассчитывает, что «кредитная линия предоставит доступ к краткосрочной ликвидности, необходимой для преодоления текущих проблем». Накануне, 14 октября, рейтинговое агентство S&P уже предупредило компанию, что может понизить ее кредитный рейтинг, а это сделает новые займы для Boeing дороже в обслуживании.

Акции компании в последнее время дешевеют: с начала года они упали в цене на 36% — с $243 до $155 за акцию.

На прошлой неделе в конфликт между руководством Boeing и рабочими вмешалось федеральное правительство США. К переговорам подключилась исполняющая обязанности министра труда Джули Сью, специально прилетевшая в Сиэтл, где находится штаб-квартира Boeing.

В конце концов руководство компании было вынуждено предложить новые условия контракта, которые получили предварительное одобрение со стороны представителей профсоюза. Ратификация соглашения назначена на среду, 23 октября.

«Тот факт, что компания предложила улучшенные условия, является доказательством решимости наших рабочих, которые вышли на забастовку,— сообщили руководители IAM Джон Холден и Брэндон Брайант.— Это соглашение также достигнуто благодаря решительной поддержке, которую мы получили от многих сторон. Новые предложения будут тщательно изучены и вынесены на голосование для рабочих, состоящих в профсоюзе, чей труд сделал эту компанию успешной в прошлом. Теперь рабочие будут решать, отвечают ли новые условия их интересам и интересам их семей».

Евгений Хвостик