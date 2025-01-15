Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как минимум одну ячейку могли обокрасть в депозитарном центре в Сочи

В Сочи могли обокрасть как минимум одну ячейку в депозитарном центре на улице Войкова. Информация об этом появилась в Telegram-каналах. Источник в правоохранительных органах подтвердил «Ъ-Сочи», что сообщения правдивы, однако не уточнил, сколько ячеек обокрали, и каков причиненный ущерб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одна из потерпевших в соцсетях заявила, что в МДЦ из ее ячейки пропали 6,5 млн руб. По словам девушки, денег в ячейках не досчитались еще как минимум два клиента депозитария.

В публикациях сказано, что полиция проводит проверку. Официальных комментариев по факту случившегося пока не было.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...