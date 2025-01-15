Как минимум одну ячейку могли обокрасть в депозитарном центре в Сочи
В Сочи могли обокрасть как минимум одну ячейку в депозитарном центре на улице Войкова. Информация об этом появилась в Telegram-каналах. Источник в правоохранительных органах подтвердил «Ъ-Сочи», что сообщения правдивы, однако не уточнил, сколько ячеек обокрали, и каков причиненный ущерб.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Одна из потерпевших в соцсетях заявила, что в МДЦ из ее ячейки пропали 6,5 млн руб. По словам девушки, денег в ячейках не досчитались еще как минимум два клиента депозитария.
В публикациях сказано, что полиция проводит проверку. Официальных комментариев по факту случившегося пока не было.