МИД Армении вручил послу России ноту протеста

Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в армянский МИД. Ему вручили ноту протеста, поскольку, по утверждению внешнеполитического ведомства, в выпуске «Вести недели» «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Копыркин

Фото: МИД РФ Сергей Копыркин

Фото: МИД РФ

Как сообщил МИД Армении, речь идет о выпуске программы на телеканале ВГТРК от 12 января. В этом эфире ведущий Дмитрий Киселев комментировал спор Баку и Еревана о Зангезурском коридоре (транспортном маршруте, который должен пройти по территории Сюникской области Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью), а также стремление Армении к членству в Евросоюзе.

Среди прочего в эфире упоминались экономические преимущества, которые Армения получает как член Евразийского экономического союза. Цитировался также вице-премьер России Алексей Оверчук, который называл членство в ЕАЭС и Евросоюзе несовместимыми.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».

Лусине Баласян