В России гражданина США заочно приговорили к 13 годам за наемничество

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 56-летнего гражданина США Томаса Патрика Крида к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Томас Патрик Крид

Фото: Генпрокуратура России Томас Патрик Крид

Фото: Генпрокуратура России

По версии следствия и суда, в 2022 году Томас Патрик Крид вступил в Интернациональный легион, который президент Украины Владимир Зеленский создал вскоре после начала боевых действий. На УкраинеТомас Патрик Крид прошел дополнительную военную подготовку, его обеспечили оружием, боеприпасами и специальным снаряжением. Как уточнили в ведомстве, он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это он получил более 1 млн руб.

Томас Патрик Крид родился в Пенсильвании. На родине он служил в подразделениях тактической разведки, Нацгвардии и в десантных частях ВС США. Как уточнила Генпрокуратура, он неоднократно бывал в командировках в Центральной Америке и на Ближнем Востоке.

Как сообщила пресс-служба СКР, доказательства, подтверждающие участие Томаса Патрика Крида в боевых действиях, основываются на показаниях других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также на иных данных.