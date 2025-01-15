Инвестиции РЖД в развитие Горьковской магистрали выросли до 27,5 млрд рублей

По итогам 2024 года ОАО «РЖД» вложило в развитие Горьковской магистрали (ГЖД, филиал РЖД) 27,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. В 2023 году инвестиции составляли 22,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ушедшем году средства направили на модернизацию станций «Нижний Новгород-Московский» и «Арзамас-2» в Нижегородской области, «Агрыз» в Татарстане и «Канаш» в Чувашии. Новое оборудование также установили на участках «Вязники — Гороховец» во Владимирской области, «Ямное — Ясные Поляны» в Кировской области, «Пудлинговый — Черная Речка — Красноуфимск» в Свердловской области.

В 2024 году Горьковская магистраль начала строить на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде узкопрофильный технопарк «Кванториум». Строители уже готовятся закладывать фундамент.

Инвестиции также направили на ремонт путей и обновление подвижного состава. ГЖД получила восемь маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ, пять пассажирских электровозов модели ЭП1М и три электропоезда нового поколения ЭП3Д. Также магистраль закупила 33 вагона, из которых 18 — плацкартные, 14 — купейные, 6 — с купе для маломобильных пассажиров.

Елена Ковалева