РКН изучит идеи о проверке возраста покупателей товаров 18+ на маркетплейсах

Роскомнадзор (РКН) готов рассмотреть законодательные предложения о проверке маркетплейсами возраста покупателей перед показом и продажей им товаров для взрослых. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина. Он просил РКН обязать российские маркетплейсы проверять возраст через «Госуслуги».

«Выражаем готовность рассмотреть соответствующие законодательные инициативы при их поступлении в адрес Роскомнадзора в установленном порядке»,— сказано в письме замруководителя РКН Милоша Вагнера (цитата по агентству «Прайм»).

Первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, заявил, что контроль возраста покупателей поможет минимизировать «риск случайного или несанкционированного доступа детей к товарам и материалам интимной тематики». Он считает важным «повышать уровень защиты детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию».

Свое обращение сенатор направил в РКН в декабре 2024 года. Он также утверждал, что часть рекламных картинок на маркетплейсах могут оправдывать противоправные действия, изображать сексуальное насилие или пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения.

О попытках регулировать работу маркетплейсов — в материале «Ъ» «Государство и курьеров зовут покинуть платформы».