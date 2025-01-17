Танцующая во сне

Полтора года назад у Кати Коток из поселка Майского Белгородской области случилась беда — после падения с высоты пятого этажа она получила тяжелейшие травмы. Более пяти часов хирурги боролись за ее жизнь: удаляли осколки костей из головного мозга, скрепляли шурупами позвонки. После длительной реабилитации Катя стала постепенно восстанавливать утраченные навыки. Но главная ее цель — встать на ноги. Первые 30 шагов с ходунками она уже сделала. Чтобы двигаться дальше, девочке необходимо продолжить реабилитацию. Катин папа умер, ее мама одна воспитывает двоих детей. Денег на дорогое лечение у нее нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катя уже сама передвигается в коляске, учится ходить в специальных аппаратах, но главная ее мечта — пойти в школу «на своих двоих»

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Катя уже сама передвигается в коляске, учится ходить в специальных аппаратах, но главная ее мечта — пойти в школу «на своих двоих»

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Во время обстрелов Катя с мамой Ириной прячутся дома в коридоре. Катя хватает кошку Дусю, мама хватает инвалидную коляску с Катей и Дусей, и все мчатся в укрытие. В коридоре самая толстая стена и нет окон, которые могут разбиться и поранить осколками.

Бывает и по-другому, когда среди ночи звучит сигнал тревоги. Катя укрывается с головой одеялом и прижимает к себе напуганную кошку, а мама накрывает их сверху собственным телом. Воздушная атака, по словам Ирины, длится секунд десять — за это время Катя никак не успевает перебраться с кровати на инвалидную коляску, чтобы спрятаться в коридоре. После несчастного случая, который произошел полтора года назад, она не может ходить.

— Уезжать из поселка нам некуда,— вздыхает Ирина.— Здесь мои родители, у Кати школа, у старшего сына колледж. Куда нам бежать?

Катя родилась и выросла в поселке Майском Белгородской области. В три года девочка захотела танцевать и выбрала не классические бальные танцы, а современные и дерзкие, с элементами акробатики. У Кати собралась целая коллекция медалей — награды за выступления на конкурсах и соревнованиях теперь хранятся в ее комнате на втором этаже. Последнюю она получила в 2023 году.

— До второго этажа мне сейчас как до луны,— говорит девочка.— В ванную комнату мама носит меня на руках, потому что бабушкина коляска не влезает в дверь. Но зато я танцую ночью, когда не бахает. Жаль, что только во сне.

В тот день, 12 июля 2023 года, Катя ушла с друзьями на прогулку. А через три часа Ирине позвонили и сказали, что Катя упала с высоты пятого этажа.

— Недостроенные дома у нас забросили еще 15 лет назад. Там нет никаких ограждений и охраны. У молодежи это самое популярное место. Когда я приехала, Катю поднимали на носилках из подвала. Она была вся в крови, в голове чернела дыра. Дочка была в сознании и сказала: «Мамочка, прости, я не хотела…»

Хирурги Детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Белгороде удалили отломки черепа, устранили гематому головного мозга, одновременно провели операцию на позвоночнике. Обе операции прошли успешно. Уже к вечеру Катя пришла в себя и узнала маму. Интеллект и речь не пострадали, и руки действовали. А вот чувствительность ниже пояса отсутствовала.

Девочку перевели в московскую клинику для дальнейшего лечения и установки металлоконструкции на позвоночник. После выписки начали реабилитацию — первые несколько курсов Кате провели в белгородском Центре медицинской реабилитации для детей при ДОКБ. Затем продолжили в подмосковном центре «Три сестры», где девочку учили самостоятельно одеваться, умываться, пересаживаться с кровати на коляску и обратно, ходить в специальных аппаратах, которые «запирают» голеностопные, коленные и тазобедренные суставы и помогают поддерживать тело в вертикальном положении. Оплату курса реабилитации в «Трех сестрах» взял на себя владелец недостроенного здания.

В апреле прошлого года Катя уже смогла пройти первые 30 шагов, опираясь на ходунки.

— А я смогу танцевать, как раньше? — допытывалась девочка у физиотерапевта.— Я уже чувствую боль в ногах. Или мне кажется?

В этом году в поселке Майском рядом с домом Кати открывают новую школу. Там будет пандус и доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Но Катя мечтает пойти в десятый класс «на своих двоих». Для этого ей необходимо продолжить лечение в центре «Три сестры», но лечение это стоит более миллиона рублей.

Папа Кати умер, когда с дочкой случилась беда. Мама работает с утра до вечера, чтобы прокормить двоих детей. У Кати есть все шансы на то, чтобы нормально жить и даже — кто знает! — танцевать не во сне, а наяву.

Для спасения Кати Коток не хватает 793 100 руб. Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После сочетанной травмы черепа и позвоночника у Кати возникли тяжелые двигательные нарушения. Несколько курсов реабилитации помогли улучшить состояние девочки — она стала более независимой в быту, может умыться, одеться, пересесть в коляску и перемещаться без помощи взрослых. На следующем курсе реабилитации мы продолжим работу над увеличением мобильности: будем учить Катю самостоятельно надевать ортезы и передвигаться с ходунками на более дальние расстояния — пока она может пройти не более 30 шагов. На занятиях с эрготерапевтом будем работать над расширением навыков самообслуживания». Стоимость реабилитации1 189 650 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 396 550 руб. Не хватает 793 100 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Катю Коток, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Катиной мамы — Ирины Александровны Коток. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Белгородская область