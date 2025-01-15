Алкогольная компания Luding Group выкупила права на марку «Полугар»
Алкогольная компания Luding Group стала владельцем бренда «Полугар», под которым выпускают зерновой дистиллят (так называемое хлебное вино), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Luding Group планирует заняться развитием бренда, включая масштабирование продаж и маркетинг. Сумма сделки не раскрывается.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Бренд выкупили у Ильи Родионова, который является главным технологом и винокуром частной винокурни в Белоруссии, где выпускают «Полугар». Luding Group с 2022 года являлась эксклюзивным дистрибутором «Полугара». Компания намерена продолжить сотрудничество с господином Родионовым, заявил управляющий директор Luding Group Гарегин Шахмеликян.
В планах Luding Group — нарастить продажи «Полугара» в ближайшие три года на 250–300%, а также запустить новые линейки под этой маркой, добавил господин Шахмеликян. Какие продукты могут быть выпущены, он не уточнил. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сделка могла обойтись примерно в 300 млн руб.
Зерновой дистиллят — это фактически самогон, который выпускают частные лица и крупные предприятия. По данным аналитического агентства «ЭТА.Лаб», в 2024 году в России было продано более 54 тыс. дал зерновых дистиллятов. «Полугар» занял шестое место по продажам, добавили в гильдии «Алкопро».
О деятельности компании — в материале «Ъ» «Luding Group меняет главного».