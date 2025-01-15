Пассажиропоток авиакомпании UTair за 2024 год вырос на 5,6%

Группа «ЮТэйр» в 2024 году перевезла более 7,07 млн пассажиров, что на 5,6% превышает показатели 2023 года (более 6,68 млн человек). Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Уточняется, что из них около 6,4 млн пассажиров было перевезено на самолетах (+5,7% к 2023 году). Грузов за 2024 год перевезли 15,4 тыс. тонн (+5,7%), производственный налет составил 159,8 тыс. часов.

На вертолетах пассажиропоток увеличился на 7,4% — до 675,9 тыс. пассажиров. Было перевезено 69,5 тыс. тонн грузов, производственный налет составил 113,5 тыс. часов.

Число пассажиров на международных рейсах увеличилось за год на 15%, на внутренних — на 3%.

Анастасия Таначева