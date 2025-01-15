Путин поручил изучить вопрос об исчислении сроков давности при деприватизации

Президент Владимир Путин по итогам декабрьской встречи с бизнесом поручил правительству вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотреть «порядок исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации, сообщает РБК. Поручение президента подтвердил глава РСПП Александр Шохин.

По словам собеседников издания, поручение дано сроком до 1 апреля 2025 года. Его цель — защитить права собственности добросовестных приобретателей имущества. Премьер-министр Михаил Мишустин и Александр Шохин при необходимости должны будут обеспечить внесение изменений в законодательство.

Как пояснил господин Шохин, в законе о приватизации необходимо указать, что норма Гражданского кодекса о 10-летнем пресекательном сроке в сделках с приватизацией отсчитывается с момента перехода прав собственности. «Сейчас там нет упоминания... Буквально техническая поправка»,— сказал он.

31 октября 2024 года Конституционный суд (КС) постановил, что не должно быть сроков давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений. В том же решении КС уточнил, что бессрочность возможности привлечения к ответственности не касается дел, основанных на нарушениях при приватизации.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью «Ъ» говорил, что в прогнозный план приватизации власти внесли 184 хозяйственных общества. В 2024 году было продано в общей сложности 27 хозяйственных обществ.

Подробности — в интервью замминистра.