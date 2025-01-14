Два предприятия в Саратове и Энгельсе повреждены после ночной атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников. По его словам, в результате удара были повреждены два промышленных предприятия — в Энгельсе и Саратове. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Провел оперативное совещание на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией открытого возгорания»,— уточнил позднее губернатор.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области в 4:57 по местному времени. Оперативные службы были приведены в состояние боевой готовности. В целях безопасности все очные занятия в школах Саратова и Энгельса были отменены.

В Энгельсе также продолжают тушить предприятие, которое загорелось в результате атаки дрона еще 8 января. Локализовать пожар удалось только вчера, 13 января. В городе действует режим ЧС.