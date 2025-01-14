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Коммерсантъ FM
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Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве. Ереван и Вашингтон также объявили о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в атомной сфере.

«Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении. Она дает нам основу для расширения нашего двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей — это экономические вопросы, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность, контакты между людьми»,— сказал Энтони Блинкен после церемонии подписания документа (цитата по Armenpress).

Как добавил господин Блинкен, подписание хартии делает сотрудничество Армении и США более амбициозным. Арарат Мирзоян сказал, что Ереван и Вашингтон достигли уровня партнерства, который имеет решающее значение в контексте сложных международных отношений.

Господин Мирзоян также заявил о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве с США в атомной сфере («Соглашение 123»). По его словам, Армения также намерена присоединиться к коалиции, которую возглавляет США, по борьбе с ИГ («Исламское государство»; признано террористическим и запрещено в РФ).

Летом 2024 года прошло заседание армянско-американского диалога. По его итогам правительства двух стран выпустили совместное заявление о планах повысить двусторонний диалог до уровня стратегического партнерства.

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