Ереме не сдержали операцию

“Ъ” стало известно о крупном скандале в уголовном деле бывшего ректора Казанского государственного федерального университета (КГФУ) Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству депутата и криминального авторитета Айдара Исрафилова. Один из лидеров оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Юрий Еременко (Ерема), благодаря показаниям которого господин Гафуров оказался под следствием, а затем и судом, заявил, что оговорил фигуранта по просьбе оперативников, обещавших ему организовать операцию по удалению катаракты. Почти ослепшему «авторитету» помощь так и не оказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сенсационное заявление адвокатам Юрий Еременко сделал в колонии «Мордовская зона», где он с начала 2000-х годов по приговору Верховного суда Татарстана отбывает пожизненный срок как один из лидеров ОПС «29-й комплекс» и организатор многочисленных убийств.

Следует отметить, что ранее Ерема и ряд других экс-лидеров ОПС, решивших сотрудничать со следствием, дали показания о том, что в 1999 году господин Гафуров, являясь главой Елабуги, организовал два покушения на местного авторитетного бизнесмена Айдара Исрафилова, одно из которых завершилось его убийством в Москве. Свои показания участникам расследования Юрий Еременко повторил, выступая почти год назад в Савеловском райсуде столицы, где слушается уголовное дело Ильшата Гафурова.

Сейчас обвинение, сообщил “Ъ” адвокат экс-ректора Александр Нарышкин, закончило представлять свои доказательства, и наступила очередь защиты, которая и преподнесла сенсацию.

Один из адвокатов в рамках своих полномочий опросил в колонии Ерему, который «без какого бы то ни было давления» и «добровольно» рассказал, что, отбывая наказание, оказался в трудной жизненной ситуации.

У него развилась катаракта, и он стал слепнуть. Родственники пытались организовать операцию, но администрация колонии «Мордовская зона», по его словам, не пошла им навстречу.

«И тогда на меня вышли сотрудники органов, которые сообщили мне, что организация необходимой мне операции будет возможна только в том случае, если я смогу подтвердить имеющуюся у них информацию о причастности Гафурова Ильшата к приготовлению к убийству Исрафилова А. Р. и его последующему убийству в 1999 году»,— рассказал осужденный.

По словам Еремы, господин Гафуров к этим преступлениям не имел отношения, но силовики утверждали, что информация у них достоверная, что ее уже подтвердили другие участники ОПС.

Одним из них, напомним, стал Адыган Саляхов, отбывающий срок в четверть века.

При этом Ереме, по его словам, обещали, что для тогдашнего ректора КГФУ показания «большого значения» иметь не будут, а вот для его «здоровья будут иметь большое значение».

«Я был вынужден согласиться. Меня действительно этапировали в Казань, где и произвели допросы. Однако операция все откладывалась и откладывалась, — рассказал "авторитет".— Наконец мне сказали, что как только в суде я смогу подтвердить все, что они ранее записали, то все уже к операции готово. Мне даже обследование провели, чтобы убедить. Однако никакую операцию мне так и не сделали».

По словам Юрия Еременко, сейчас он ослеп на один глаз и «более никаких причин для оговора» Ильшата Гафурова не имеет. Бывший «авторитет» сообщил, что подсудимый не причастен к инкриминируемым ему преступлениям, а защитник господина Гафурова Алексей Парамонов заявил ходатайство о повторном вызове Юрия Еременко в суд и допросе. Однако судья Савеловского райсуда ходатайство отклонила.

Николай Сергеев