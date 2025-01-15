Роботы собираются в центрах

К 2030 году в России планируют выделить более 15 млрд руб. на создание более 30 центров развития робототехники во всех федеральных округах. В Минпромторге говорят, что это нужно для стимулирования НИОКР, реверс-инжиниринга, подготовки кадров и технологического аудита процессов роботизации. При этом если на аудиты заложены бюджетные средства, то остальные мероприятия будут проводиться за счет их заказчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В России к 2030 году планируется создать более 30 центров развития робототехники, на что собираются выделить более 15 млрд руб., из которых 8 млрд руб.— в 2025–2027 годах, рассказали “Ъ” в Минпромторге. По словам представителя министерства, центры нужны для стимулирования проведения НИОКР в промышленной робототехнике; реверс-инжиниринга (воспроизводства чужих технологий) и разработки решений для автоматизации технических процессов; консультирования и проведения аудитов предприятий, для того чтобы определить места на производстве, которые можно роботизировать; отработки отечественных роботизированных решений; подготовки кадров.

Ожидается, что в каждом федеральном округе будет создано не менее трех подобных центров на базе промышленных организаций, вузов и их структурных подразделений, говорят в Минпромторге. За создание центров отвечает «Университет Иннополис», на базе которого в 2024 году запустился первый подобный центр.

Создание центров происходит в рамках нацпроекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на который планируется выделить около 350 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 года на различные меры стимулирования развития отрасли (см. “Ъ” от 16 сентября 2024 года).

Директор «Университета Иннополис» Искандер Бариев добавляет, что в бюджете России на 2025–2027 годы предусмотрено финансирование технико-технологических аудитов промышленных предприятий. «Однако детали финансирования, в какой части и какие предприятия могут на него рассчитывать, еще не определены»,— говорит он, добавляя, что они уже проводят аудиты на коммерческой основе. При этом, реверс-инжиниринг, разработка решений для автоматизации техпроцессов и подготовка кадров будет проводиться за счет заказчиков, включая государственных, рассказывает господин Бариев.

Спрос на проведение технико-технологических аудитов для оценки возможностей автоматизации и роботизации с 2024 года «сильно увеличился», говорит исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР; объединяет 105 компаний) Ольга Мудрова, не приводя конкретных цифр. Среди причин она называет нехватку кадров рабочих специальностей и повышение интереса производств к модернизации мощностей благодаря мерам поддержки отрасли.

«На текущий момент выделенных средств достаточно, сейчас ключевая задача — сформировать задел для развития робототехники»,— считает глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления (объединяет 50 компаний) Евгений Дудоров.

Он объясняет, что задача центров по реверс-инжинирингу не в воспроизводстве конкретных зарубежных роботов, а производственных ячеек на основе робототехнических комплексов. «То есть сделать, по сути, типовые решения, которые могут быть распространены и интегрированы не только на одном предприятии, но и масштабированы»,— говорит господин Дудоров.

После ухода зарубежных компаний существуют сложности с поставками необходимых компонентов и модулей для производства роботов, говорит директор центров по развитию компании «Робопро» Константин Толстой: «Из-за этого многим производителям приходится тратить время и ресурсы на собственные разработки компонентов. Эту задачу центры могли бы взять на себя».

«Роботизация — это серьезный финансовый проект для предприятия, поэтому помешать реализации планов может ухудшение экономической ситуации: отсутствие спроса на продукцию, высокие ставки по кредитам, низкая оплата труда рабочих»,— предупреждает Ольга Мудрова.

Алексей Жабин