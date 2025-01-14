Суд оставил в силе приговор экс-следователю Тамбиеву за взятку в биткойнах

Московский областной суд признал законным приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву и его подчиненной Кристине Ляховенко. При этом суд снизил сумму взыскания с Марата Тамбиева с 7 млрд до 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Суд постановил оставить приговор Тамбиеву в части назначенного основного наказания без изменения … Уменьшить размер взыскания в доход государства до 4 млрд и 534 млн руб.»,— огласил решение судья (цитата по «РИА Новости»).

В октябре Балашихинский городской суд приговорил Марата Тамбиева к 16 годам колонии строго режима и штрафу 500 тыс. руб. Его также лишили звания майора юстиции. Кристине Ляховенко назначили девять лет колонии. С обвиняемых суд также взыскал 7,3 млрд руб.

По версии следствия, Марат Тамбиев в 2020–2022 годах получал плату от хакерской группировки Infraud Organization за принятие процессуальных решений, в том числе по делу хакеров. Экс-следователя арестовали в марте 2022 года. Ему предъявили обвинения в получении десяти взяток и приготовлении к получению еще четырех на общую сумму $1,3 млн, а также в превышении должностных полномочий.

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