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Коммерсантъ FM
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Данные проявили стойкость

Спрос на ЦОДы растет вместе с арендными ставками

Стоимость размещения данных в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжает расти, по итогам третьего квартала она выросла на 21% и 9% соответственно. Несмотря на рекордный, по словам участников рынка, темп строительства новых центров обработки данных (ЦОД), спрос превышает предложение, а новые объекты могут быть арендованы на 80% еще до ввода в эксплуатацию. При этом следующий запрос бизнеса и государства — развитие искусственного интеллекта (ИИ), требующего значительного потребления электроэнергии в ЦОДе. Это может привести к переносу строительства ближе к источникам энергии, например региональным атомным электростанциям, прогнозируют участники рынка.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с совместным исследованием аналитического агентства iKS-Consulting и оператора дата-центров 3data о динамике цен на рынке коммерческих ЦОДов (аренда стойко-мест, colocation) по итогам третьего квартала в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Согласно ему, стоимость услуги colocation год к году выросла на 21% по Московскому региону и на 9% по Санкт-Петербургу и Ленобласти, до 140,7 тыс. и 90,4 тыс. руб. соответственно.

Аналитики обращают внимание, что рост цен в Москве наблюдается на фоне введения в эксплуатацию новых объектов и существующих открытых предложений: в сентябре была запущена первая очередь ЦОД «Магистральный-1» от Datahouse.

Долю свободного предложения сохраняют введенные в 2023 году дата-центры PNK-2 в Медведково (в собственности «Ростелекома») и ЦОД «Москва-2» от «Атомдата» («Росатом»), которые имеют наибольший объем предложения для крупных клиентов. В Ленобласти же новые предложения появятся не ранее 2026 года.

«Крупные заказчики сейчас рассчитывают заключить долгосрочный договор, вплоть до десяти лет, и в ряде случаев 70–80% мощностей арендованы еще до ввода нового объекта в эксплуатацию»,— говорит гендиректор сети дата-центров 3data Илья Хала. Заказчик может брать места «в резерв», чтобы иметь возможность масштабирования. Поэтому строительство новых площадок не способно снять дефицит предложения и стоимость услуг продолжает расти, объясняет он.

На конец 2023 года объем российского рынка ЦОДов составил 117,3 млрд руб. К середине года спрос на аренду стойко-мест также превышал предложение (см. “Ъ” от 11 июля). При этом в связи с повышением ключевой ставки ЦБ 25 октября до 21% участники рынка предупредили о рисках замедления строительства новых ЦОДов (см. “Ъ” от 29 октября).

«Несмотря на рекордный объем ввода новых мощностей ЦОДов в течение 2023–2024 годов в столичном регионе, прогнозируемого перенасыщения рынка не произошло»,— подтверждает гендиректор АО «Атомдата» Сергей Лысенко. Инициирование новых проектов в ближайшее время может сократиться из-за роста стоимости заемного финансирования. В РТК-ЦОД и МТС (занимается строительством ЦОДов) ситуацию комментировать не стали.

Как цены на аренду места в ЦОДах растут вместе с новым предложением

Провайдер облачных сервисов Selectel (развивают дата-центр «Юрловский») напоминает, что чаще colocation выбирают компании, которые строят гибридную IT-инфраструктуру, то есть совмещают ресурсы собственных серверов и арендованных. «Одна из площадок может использоваться клиентом как резервная». Дата-центры же, которые строятся конкретно под сдачу стоек в аренду, могут окупаться достаточно долго, говорит директор по продуктам Selectel Константин Ансимов.

При этом перед рынком стоит задача развития искусственного интеллекта и суперкомпьютеров: согласно предварительной версии нацпроекта «Экономика данных», правительство предлагает возмещать операторам ЦОДов, которые собираются создать суперкомпьютер под ИИ, затраты на их техническое присоединение к электросетям (см. “Ъ” от 16 сентября). Существенным драйвером спроса становится возрастающая энергоемкость вычислений под задачи ИИ, подтверждает Сергей Лысенко. «Учитывая ограничение по доступной мощности и высокой цене электроэнергии в столичном регионе и крупных городах, где традиционно располагаются ЦОДы, становятся все более актуальными проекты строительства центров на объектах генерации, в нашем случае — АЭС "Росатома"»,— заключает он. По собственным данным компании, АЭС «Росатома» расположены в 11 областях РФ.

Татьяна Исакова

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