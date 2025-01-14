Охотник за счетами

Правоохранительные органы приняли к рассмотрению заявления Ольги Красновой и Алексея Дзепы, адвоката и брата арестованного нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепы, на паспортные данные которого в подмосковном городе Подольске кто-то оформил доверенность по распоряжению банковскими счетами. По словам адвоката, предъявленные документы не вызвали сомнений у нотариуса, хотя паспорт Дмитрия Дзепы был изъят следователем МВД при задержании. Предприниматель с 22 ноября содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве при исполнении инвестконтрактов, а прокуратура просит обратить в доход государства его активы, оценив их более чем в 800 млн руб. Вероятно, теперь на деньги арестанта претендуют и неизвестные мошенники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неизвестные пытаются завладеть счетами арестованного Дмитрия Дзепы (на фото)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Неизвестные пытаются завладеть счетами арестованного Дмитрия Дзепы (на фото)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде полиция и Следственный комитет приняли к рассмотрению заявления брата и адвоката арестованного нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепы. Они просят провести проверку и выяснить, откуда появилась доверенность на пользование всеми банковскими счетами предпринимателя, якобы выданная им самим. Заявление от брата Дмитрия Дзепы Алексея поступило в полицию и было зарегистрировано 10 января. Адвокат предпринимателя Ольга Краснова аналогичное заявление 13 января подала в региональное управление СКР. Копии документов о принятии заявлений есть у «Ъ-Приволжье».

Теперь в течение 30 суток правоохранительные органы должны провести проверку и вынести решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Дмитрия Дзепу взяли под стражу в Нижнем Новгороде 22 ноября прошлого года, а 23 декабря на имя уроженца Псковской области Михаила Кондратьева в Подольске была выдана доверенность на пользование всеми банковскими счетами арестованного. Она дает право открывать новые счета, продлевать старые, использовать онлайн-банкинг, электронную цифровую подпись, оформлять банковские карты и так далее.

По словам адвоката Ольги Красновой, копию нотариально заверенной доверенности, в которой предприниматель якобы передал все свои счета некоему представителю, она недавно получила в ВТБ, запрашивая у банков финансовые документы и выписки для подготовки к судебному процессу.

«То есть, пока настоящий Дмитрий Дзепа сидит в следственном изоляторе, некто, представившийся его именем и предъявивший удостоверение личности, оформил фиктивную доверенность на распоряжение всеми его средствами. При этом российский паспорт у Дзепы изъят следователем, но в доверенности указаны его подлинные паспортные данные с адресом регистрации, серией и номером паспорта и так далее», — рассказала защитник Краснова. По ее словам, она созвонилась с нотариусом из Подольска, удостоверившим выдачу доверенности, и он рассказал, что представленный заявителем паспорт на имя Дмитрия Дзепы не вызвал сомнений.

«Удивляет и информированность неизвестного — в доверенности были указаны четыре банка, в которых у моего подзащитного имеются счета», — отметила Ольга Краснова.

По мнению адвоката, паспорт предпринимателя могли и подделать, но если был использован подлинный документ, изъятый при задержании, то возникает вопрос, как он попал к аферистам. Вещественные доказательства и документы по уголовному делу должны храниться в следственном органе. Адвокат, по ее словам, уведомила следствие (уголовное дело в отношении Дмитрия Дзепы расследуется в региональном управлении МВД) и написала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку по данным обстоятельствам. В нижегородской полиции пока не предоставили комментариев по данному поводу.

Дмитрий Дзепа обвинен в том, что с декабря 1997 года по июнь 2016-го незаконно приобретал нежилые здания по инвестиционным контрактам с городом, предоставляя в администрацию Нижнего Новгорода фиктивные данные по реконструкции и ремонту объектов недвижимости, а затем приватизируя земельные участки под ними. По начальной версии следствия, таки образом предприниматель похитил имущественный комплекс стоимостью не менее 201,7 млн руб. и легализовал похищенное имущество. Обвиняемый с этой версией не согласен: он утверждал, что приобретал объекты недвижимости законно, необходимые ремонты в них делались и принимались чиновниками комиссионно.

Кроме уголовного дела силовики инициировали гражданский процесс. Прокуратура Нижегородской области заявила к арестованному коммерсанту антикоррупционный иск, попросив обратить в доход государства имущества на 805 млн руб.

Прокурор считает, что работавший в 2002–2005 годах заместителем мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа использовал служебную информацию о высоколиквидном имуществе и вывел из муниципальной собственности 19 объектов недвижимости, которые в итоге оказались в его владении.

По версии надзорного органа, по инвестиционным контрактам ряд зданий были отчуждены в обход процедур приватизации, при этом они были в удовлетворительном состоянии, поэтому не нуждались в капремонте, что было условием инвестконтрактов. Соответчиками Дмитрия Дзепы прокурор назначил его родственников и аффилированные с ним компании. Готовясь к этому судебному спору, защита коммерсанта и выявила сомнительную доверенность на пользование счетами. При этом следствие в конце 2024 года наложило обеспечительный арест на средства обвиняемого, лежащие в банках.

Иван Сергеев