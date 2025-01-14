Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

Статс-секретарь—заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов сообщил, что ведомство внесло предложение о продлении программы материнского капитала до 2030 года.

«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. Предложение о продлении программы мы внесли»,— сказал господин Пудов во время пленарного заседания в Госдуме, оно транслировалось на сайте Госдумы.

Президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля 2024 года предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Сегодня, 14 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, после принятия закона право на получение выплат получат порядка 5 млн российских семей.

Подробнее о программе — в материале «Ъ» «Материнскому капиталу добавляют срок».