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Коммерсантъ FM
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Госдума в I чтении приняла продление маткапитала до 2030 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Согласно действующему закону, программа маткапитала действует до 31 декабря 2026 года. Продлить ее предложил Владимир Путин в ходе Федерального послания 29 февраля 2024 года.

Правительство внесло проект на рассмотрение 19 декабря. «После принятия этого закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал»,— сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 1 февраля 2025 года маткапитал будет проиндексирован: выплата на первого ребенка, рожденного/усыновленного не раньше 2020 года, составит 676 398 руб. Столько же родители получат, если второй ребенок родился до 2020 года. За второго и последующих детей родителям выплатят 893 835 руб., если до этого они не получали сертификат.

Госпрограмма была инициирована Владимиром Путиным в 2006 году и стартовала с 1 января 2007 года. Изначально выплаты полагались за рождение второго и последующих детей. С 2020 года маткапитал выплачивают за первенца. За время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов.

Полина Мотызлевская

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