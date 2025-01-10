Премьер Гренландии: сохранение статус-кво для острова недопустимо

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде на совместной конференции с датским премьером Метте Фредериксен заявил о недопустимости сохранения статус-кво в отношении автономии. Он подчеркнул, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.

«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами»,— сказал господин Эгеде (цитата по Financial Times). Он также отметил, что дискуссия на тему статуса острова не нова, это обсуждалось уже множество раз.

Кроме того, гренландский премьер заявил о необходимости предоставления автономии большей свободы во внешней политике. «Когда мне нужно поговорить с лидером другой страны, я должен быть с послом Дании. Это те вещи, в которых мы хотим иметь собственный голос», — добавил он.

Госпожа Фредериксен, в свою очередь, назвала стремление автономии к независимости законным и понятным. Однако она добавила, что хотела бы сохранить целостность Дании, включая автономные Гренландию и Фарерские острова в ее составе.

Оба политика также заявили, что еще не вели переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом на эту тему. Ранее господин Трамп высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу Соединенных Штатов. В случае присоединения острова к США избранный президент пообещал сделать его «снова великим».

Подробнее и дискуссии вокруг Гренландии — в материале «Ъ».