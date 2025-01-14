Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб ФК «Урал»

В тренерский штаб футбольного клуба «Урал» вошел бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирослав Ромащенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мирослав Ромащенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мирослав Ромащенко — бывший защитник сборной Белоруссии, с 2003 года начал тренерскую карьеру. В 2016-2021 годах был помощником главного тренера в сборной России Станислава Черчесова. Работал тренером в футбольных клубах «Томь», «Динамо» (Москва), «Ференцварош». В 2024 году подал в отставку с поста главного тренера ФК «Ахмат».

В ФК «Урал» уточнили, что господин Ромащенко уже приступил к работе и готовится к тренировочным сборам вместе с командой. В клубе напомнили, что для Мирослава Ромащенко Екатеринбург не чужой город — в середине 1990-х годов он провел два сезона за «Уралмаш», откуда перешел в московский «Спартак».

Полина Щуцкая