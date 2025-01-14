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Коммерсантъ FM
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ФАС выявила картель при поставке лекарств на сумму свыше 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картель при поставках лекарственных средств на сумму свыше 1 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства. В отношении компаний «Примафарм» и «Профарм» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Компании подозреваются в сговоре для поддержания цен при участии в торгах на поставку лекарств для госучреждений здравоохранения. В ФАС отметили, что организации отказались от конкуренции и использовали единую модель поведения при участии в торгах. Торги проходили в 54 субъектах России, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Предварительная оценка общей суммы максимальных цен контрактов составила 1,058 млрд руб. В случае подтверждения вины компаниям грозит оборотный штраф.

О ситуации на рынке — в материале «Российские лекарства повышают концентрацию».

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