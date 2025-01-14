В Шахтах водитель сбил школьника на пешеходном переходе

В Шахтах 13-летний подросток попал под колеса автомобиля. ДТП произошло вчера вечером на ул. Капровой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, водитель «Лада Х-Рей» 1970 года рождения сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе около дома № 47А.

В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова