В Шахтах водитель сбил школьника на пешеходном переходе
В Шахтах 13-летний подросток попал под колеса автомобиля. ДТП произошло вчера вечером на ул. Капровой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области
По предварительным данным, водитель «Лада Х-Рей» 1970 года рождения сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе около дома № 47А.
В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.