По-бытовому это все понятно

В Москве стартовал первый из процессов над так называемыми интернет-коучами. Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская признала вину лишь по одному из трех пунктов обвинения, а именно в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб., назвав, впрочем, вмененную ей сумму завышенной и возложив вину за случившееся на свою «команду». Обвинение же в легализации преступных доходов в размере 716,7 млн руб., а также неправомерном обороте средств платежей фигурантка отвергла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии Елены Блиновской, ее подставила ее же команда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ По версии Елены Блиновской, ее подставила ее же команда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рассказать о деле Елены Блиновской, на днях встретившей в СИЗО 43-летие, в Савеловский райсуд приехали представители более трех десятков СМИ. Однако судья Анна Козлова поспешила открыть процесс в их отсутствие, запустив в зал родителей подсудимой Олега и Нину Останиных и заслушав ряд ходатайств трех адвокатов подсудимой. Последние, как выяснилось, в частности, просили провести разбирательство в закрытом режиме, однако не преуспели — в этом им было отказано, после чего прессу все же позвали. Пока госпожу Блиновскую снимали, подсудимая со скучающим видом сидела в углу клетки с бутылкой воды. Она оживилась, лишь когда судья вернулась к рассмотрению ходатайств адвокатов. Те просили допустить в качестве общественного защитника специалиста по налогообложению. Но судья сочла, что и четырех адвокатов подсудимой Блиновской будет достаточно. Тогда юристы попросили снять арест со 100-метровой квартиры в ЖК «Донской олимп», которая была оформлена на отца подсудимой, для того чтобы перечислить вырученные от ее продажи 90 млн руб. в счет погашения долга налоговикам. Ранее, по данным защиты, Елена Блиновская погасила недоимку в размере 230 млн руб., в том числе продав другую квартиру в том же доме за 70 млн руб. Допросив по просьбе прокурора заместителя начальника ИФНС №6 Наталью Ан и убедившись, что и 90 млн руб. не уйдут мимо казны, судья просьбу удовлетворила.

После этого прокурор, наконец, огласила фабулу обвинения. Из нее следовало, что блогер и лайф-коуч совершила уклонение физлица от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) — НДФС и НДФЛ на сумму 906 млн 629 тыс. 721 руб., легализовала преступные доходы (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) на сумму 716 млн 761 руб., а также совершила два эпизода неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Пособником первых двух преступлений, по версии следствия, являлся муж госпожи Блиновской Алексей Блиновский, который этой весной ушел на СВО. В связи с этим в деле Елены Блиновской он назывался лицом, «дело в отношении которого выделено в отдельное производство». Интересно, что, по версии обвинения, к реализации придуманного ею плана госпожа Блиновская привлекла мужа, «руководствуясь корыстными интересами».

Несмотря на то что в 2019–2021 годах госпожа Блиновская заработала 4 млрд 80 млн 486 тыс. руб. от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов по личностному росту и должна была платить налоги по ставке 20%, она «в целях получения налоговой экономии» решила использовать упрощенную систему налогообложения. Данная схема применима, только если доходы не превышают 150 млн руб. в год. Для этого подсудимая раздробила бизнес, распылив средства на почти два десятка фирм и три ИП, взаимозависимых и подконтрольных ей, а также привлекла к реализации преступной схемы родственников и знакомых, рассказала прокурор.

В отношении каких блогеров возбуждали уголовные дела за неуплату налогов или мошенничество 30 августа состоялось первое судебное заседание по уголовному делу Елены Блиновской, она частично признала вину в уклонении от уплаты налогов. Какие блогеры проходят по схожим делам — в справке «Ъ». 29 января 2023 года блогера Андрея Сидропуло объявили в федеральный розыск, затем в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, от его действий пострадало не менее 40 граждан, сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила 8,3 млн руб. Сейчас блогер находится в СИЗО. 7 марта 2023 года уголовное дело возбудили в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа Артема Чекалина, их обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и пособничестве в этом преступлении (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ), а также легализации денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, семейная пара не выплатила налогов на сумму 311 млн руб. 29 декабря 2023 года, после погашения долга, Следственный комитет РФ заявил о прекращении первого эпизода уголовного дела, о прекращении второго эпизода официально не сообщалось. 21 марта 2023 года за уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) возбудили дело на блогера Александру Митрошину, она задолжала налогов на сумму более 200 млн руб. На данный момент блогер находится в Дубае, по ее словам, она выплатила федеральной налоговой службе 127 млн руб. 3 ноября 2023 года дело о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в отношении блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова. Следствие утверждает, что он посредством своих курсов создавал у граждан «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса». Сейчас он находится в СИЗО. В августе 2024 года следователи возбудили еще 22 дела, которые могут быть связаны с Шабутдиновым. 11 апреля 2024 года дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации доходов (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) возбудили в отношении предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина и его жены. Следствие утверждает, что супруги Портнягины уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн руб., а затем перевели более 91 млн руб. на счета третьих юрлиц. Кроме того, из-за несвоевременной уплаты налогов у них образовалась задолженность 64 млн руб. Дмитрий Портнягин признал вину в неуплате налогов, но обвинения в отмывании денежных средств отрицает. Блогер находится под домашним арестом. 29 мая 2024 года уголовное дело о мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в отношении бизнес-тренера Азата Байбурина. По данным следствия, от действий злоумышленника пострадали 29 человек, а ущерб превысил 25,6 млн руб. Сейчас бизнес-тренер находится в СИЗО.

Следствие установило, что муж госпожи Блиновской Алексей Блиновский являлся учредителем 15 компаний, которые вели бизнес в Москве, Красноярском крае, Ярославской, Мурманской, Белгородской и Вологодской областях, а одной из фирм руководила сестра Блиновской. Чтобы легализовать полученный ею доход, с фирмами были заключены фиктивные договоры займа и договоры-поставок, сказала прокурор. Таким образом были «отмыты» 716 млн 761 тыс. руб., заявила гособвинитель.

Обвинение в неправомерном обороте средств платежей, по ее словам, было связано с использованием открытых в Тинькофф-банке счетов адыгейского ООО «Ярославна» и питерского ООО «Капелла», которые были использованы в легализации средств.

Для этого госпожа Блиновская вместе с соучастниками получила в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент—Банк» этих двух фирм. Неправомерные переводы по счетам «Ярославны» и «Капеллы» без ведома их гендиректоров осуществлялись, по версии обвинения, с конца 2019 года по июль 2022 года.

Выслушав прокурора, Елена Блиновская заявила, что согласна лишь с обвинением в уклонении от уплаты налогов, а другие отвергает. Фигурантка рассказала, что в 2019 году они с мужем решили завести ребенка (всего у блогера четверо детей), и когда в середине года она забеременела, то возложила задачу по уплате налогов на «членов своей команды», которые «являлись высококлассными специалистами».

«Все это время я развлекалась и увлекалась любимым делом — обучением психологии, у меня было бесконечное обучение онлайн, а бухгалтерия меня не интересовала,— призналась фигурантка.— Признаю, что предложенный мне командой вариант дробления бизнеса перешел ту тонкую грань, которая предусмотрена установленным законодательством, но сумма (налоговой недоимки — “Ъ”), на мой взгляд, откровенно завышена, и будет справедливо ее по-человечески посчитать».

Подсудимая подчеркнула, что не согласна с обвинением в легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), и прежде всего потому, что никогда не считала продажу своих марафонов преступной деятельностью.

«Все это было легально. Мы вместе с супругом распоряжались деньгами, вместе вкладывались в какой-то бизнес»,— сказала госпожа Блиновская. Она отрицала, что фирмы не занимались коммерческой деятельностью, а выдача займов ряду из них была липовой. «Есть компании, которые вернули займы. Они полностью закрыли долги. Как же это может быть легализацией, ведь легализация — это расходование средств только в одну сторону»,— недоумевала госпожа Блиновская.

Она подчеркнула, что сама к заключению договоров не имела непосредственного отношения, так как ее это «не интересовало». При этом подсудимая в очередной подчеркнула, что сильно «гордится бизнесом мужа», который вкладывал деньги, в частности, в сельское хозяйство и рыбное производство.

«Здесь я не понимаю сути обвинения. Как это вдруг стало легализацией от преступной деятельности? Мне лично, по-бытовому это непонятно»,— заявила фигурантка. Также она утверждала, что не имела никакого отношения к использованию системы «Клиент—Банк», уверяя, что не знакома и не общалась с гендиректорами фирм «Ярославна» и «Капелла».

«Они говорят, что сами открывали компании и согласовывали платежи. Какая здесь моя роль, я откровенно не понимаю»,— заметила подсудимая.

Также госпожа Блиновская заверила, что не привлекала к афере родственников. «Я бы никогда не вписалась в то, чтобы кого-то из своих близких подвести»,— сказала она.

После этого отношение к обвинению пожелали высказать трое защитников подсудимой: Наталья Сальникова, Андрей Плотников и Булат Солтаханов. Все трое заявили, что расследование по делу велось однобоко, защита была лишена права представить свои доказательства. По мнению госпожи Сальниковой, выдвинутое против госпожи Блиновской обвинение было «построено на субъективном мнении следствия, показаниях заинтересованных лиц и недостоверных доказательствах». Она заверила, что защита намерена убедить суд, что следствие излишне вменило в вину госпоже Блиновской неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК), событие преступления в виде отмывания денег (ст. 174.1 УК РФ) отсутствует и по сути дублирует обвинение в уклонении физлица от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ).

Отметим, что в случае признания Елены Блиновской виновной срок давности преступления в виде уклонения от уплаты налогов истек 15 августа, а за остальные преступления она как многодетная мать может получить отсрочку от отбытия наказания.

Мария Локотецкая