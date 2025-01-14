Три здания конфискованные у экс-главы Марий Эл перешли в региональную собственность

Глава Марий Эл Юрий Зайцев подписал распоряжение о принятии в республиканскую собственность трех зданий, ранее находившихся в федеральной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

В собственность республики перешли нежилое помещение на Ленинском проспекте, где в 2023 году был открыт филиал фонда «Защитники Отечества», административно-торговая пристройка к зданию художественной галереи на Ленинском проспекте с динамической скульптурной композицией «Явление иконы Божией матери «Троеручица», известная как «Часы с осликом», где в ноябре открыли музейно-патриотический центр «Герои Отечества», а также здание на Царьградском проспекте с динамической скульптурной композицией «Вход Господень в Иерусалим» и башней с часами, где располагается учреждение «Марий Эл Телерадио». Решение о передаче было принято после обращения Юрия Зайцева к президенту России Владимиру Путину в ноябре 2023 года.

«Эти здания и сооружения очень важны для сохранения единства архитектурно-художественного стиля, они пользуются популярностью у туристов, в них расположены социально значимые учреждения. Спасибо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который согласовал мое обращение. Теперь нет рисков, что эти объекты будут проданы частным лицам и поменяют свое назначение», — отметил глава региона.

В апреле 2017 года Леонида Маркелова, руководившего Марий Эл с 2001 по 2017 год, задержали по подозрению в получении взятки в размере 235 млн рублей. В ноябре 2019 года по иску Генпрокуратуры было изъято имущество на 2,2 млрд рублей, а в феврале 2021 года суд приговорил экс-главу республики к 13 годам строгого режима и штрафу в 235,2 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела у Леонида Маркелова и связанных с ним компаний было конфисковано имущество, включавшее более 100 объектов недвижимости: земельные участки площадью более 3 тыс. кв. м, офисы, квартиры, торговый центр площадью 17,6 тыс. кв. м, 16 легковых и грузовых автомобилей, спецтехнику, здание игрового развлекательного центра, коллекцию часов, денежные средства (8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс.), а также коллекционные монеты, картины, иконы и предметы посуды.

В марте 2022 года в федеральную собственность, в частности, были обращены земельный участок с недостроенным многоквартирным домом стоимостью 48 млн руб. и здание игрового развлекательного центра стоимостью свыше 111 млн руб., принадлежавшие ООО «Телекомпания 12 регион».

Анар Зейналов