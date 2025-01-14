Вильфанд предупредил о теплой погоде на Крещение в России

На всей европейской территории России на Крещение прогнозируется теплая погода, из-за чего на лед выходить не рекомендуется, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Проруби стоит делать только там, где рекомендуют МЧС, подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это касается и северо-запада — Санкт-Петербурга, Новгородской, Вологодской областей, и Московской области, и всех регионов вокруг нее — от Тверской области на западе до Владимирской на востоке. Конечно же, на юге Центрального федерального округа температура тоже будет положительная», — пояснил господин Вильфанд «РИА Новости».

По его словам, прочный лед сейчас установился только на некоторых водоемах, которые не относятся к проточным. Информацию о безопасных водоемах, пояснил синоптик, следует искать на сайтах местных управлений МЧС. «Боже упаси сейчас выходить на лед, прорубь делать, кроме тех районов, которые указаны МЧС»,— заключил господин Вильфанд.

В некоторых регионах России из-за теплой погоды запретили крещенские купания. Это коснулось Ульяновска, Ханты-Мансийска, Оренбурга. Также крещенские купания могут ограничить в Ярославле.