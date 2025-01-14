Вильфанд предупредил о теплой погоде на Крещение в России
На всей европейской территории России на Крещение прогнозируется теплая погода, из-за чего на лед выходить не рекомендуется, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Проруби стоит делать только там, где рекомендуют МЧС, подчеркнул он.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Это касается и северо-запада — Санкт-Петербурга, Новгородской, Вологодской областей, и Московской области, и всех регионов вокруг нее — от Тверской области на западе до Владимирской на востоке. Конечно же, на юге Центрального федерального округа температура тоже будет положительная», — пояснил господин Вильфанд «РИА Новости».
По его словам, прочный лед сейчас установился только на некоторых водоемах, которые не относятся к проточным. Информацию о безопасных водоемах, пояснил синоптик, следует искать на сайтах местных управлений МЧС. «Боже упаси сейчас выходить на лед, прорубь делать, кроме тех районов, которые указаны МЧС»,— заключил господин Вильфанд.
В некоторых регионах России из-за теплой погоды запретили крещенские купания. Это коснулось Ульяновска, Ханты-Мансийска, Оренбурга. Также крещенские купания могут ограничить в Ярославле.