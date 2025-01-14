В Армавире спроектируют онкоцентр за 60 млн рублей

В 2025 году в Армавире планируют начать проектирование регионального онкологического центра. Работы обойдутся в 60 млн руб. Как сообщает пресс-служба администрации города, построить объект планируют на территории бывшей железнодорожной больницы в 2026 году.

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В Северном микрорайоне Армавира начнут возводить поликлинику, рассчитанную на 250 посещений в день. Как уточнил замглавы города Игорь Гуреев на планерном совещании, проект является частью масштабных планов по развитию социальной сферы Армавира.

Ввести в эксплуатацию планируют две новые школы в Северном микрорайоне и в районе Мясокомбината. Также в 2025 году завершится строительство спортзала на территории школы №15.

Город готовится отпраздновать 80-летие Победы, а также пятилетие со дня присвоения Армавиру почетного звания «Город воинской доблести». К этим событиям власти планируют установить в центре города памятник участникам спецоперации и стелу «Город воинской доблести».

Татьяна Ручкина