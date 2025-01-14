МИД РФ допустил телефонные контакты Путина и Трампа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа возможен после инаугурации республиканца. Однако, по его словам, диалог Москвы и Вашингтона может «быстро сойти на нет», если новая американская администрация повторит ошибки своих предшественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Я допускаю, что какие-то инициативы с точки зрения контактов телефонных возможны. Мы открыты к этому. Здесь нет элемента необычности. Всегда новая администрация в Вашингтоне формирует для себя текущую повестку дня, и мы движимы постоянно убежденностью в том, что без диалога хуже, чем с диалогом»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отношения России и США на сегодняшний день «фактически на нуле», повестка «крайне проблемная». «Они несут по-прежнему значительный конфликтный потенциал, и управление, связанное с этим рисками, наверное, тоже должно находиться в центре внимания, по крайней мере, очень серьезно в поле зрения Москвы и Вашингтона. На экспертном уровне, на уровне специалистов мы тоже готовы к такому диалогу»,— пояснил Сергей Рябков.

Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о подготовке к переговорам с Владимиром Путиным. Позднее выбранный республиканцем на должность советника по нацбезопасности Майк Уолц добавил, что организация встречи «идет полным ходом», а в ближайшее время состоятся их телефонные переговоры. В Кремле выразили готовность приступить к организации встречи, но факт «предметной подготовки» не подтвердили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».

Лусине Баласян