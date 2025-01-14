Минпросвещения предложило учредить 2 марта День наставника

Министерство просвещения предложило установить День наставника и отмечать его 2 марта. Соответствующий проект указа размещен на портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке говорится, что учреждение Дня наставника необходимо для «популяризации наставнической деятельности».

В ведомстве также считают, что инициатива «закрепит статус наставника», а также послужит «демонстрацией значимости наставничества на государственном уровне». В записке отмечается, что инициатива подготовлена для исполнения поручений президента от 12 февраля 2024 года, данных по итогам госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника 27 декабря 2023 года.

Дата учреждения Дня наставника, 2 марта, приурочена ко дню подписания Владимиром Путиным указа «Об учреждении знака отличия ''За наставничество''» (2 марта 2018 года), а также ко дню рождения основоположника научной педагогики в России — Константина Ушинского (2 марта 1823 года).

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон о создании реестра наставников для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Реестр будет создан на базе информационной системы «Добро.РФ» и ГИС «Профилактика» (последняя будет содержать сведения о несовершеннолетних правонарушителях). Решение о назначении наставника, его замене или отмене назначения будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Трудных подростков пристроят в надежные руки».

Полина Мотызлевская