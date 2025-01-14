Зарубежные СМИ: Каковы итоги внешней политики Джо Байдена?

Джо Байден подвел итоги своей внешней политики на посту президента. 13 января он выступил в Госдепартаменте с финальной речью. 46-й глава Белого дома говорил об отношениях с Китаем, конфликте на Ближнем Востоке, а также о военной операции России на Украине и риске развязывания ядерной конфронтации. Итоги внешнеполитического курса Байдена подводят и американские СМИ, отмечая провалы и успехи уходящего президента. Не исключено, впрочем, что последние скоро обесценит Дональд Трамп, потому демократ и стремится обеспечить себе место в истории. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susan Walsh / AP Фото: Susan Walsh / AP

Джо Байден выступил всего за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа 20 января, которая может ознаменовать резкое изменение внешней политики США, пишет The Washington Post. Избранный президент уже вызвал переполох, заговорив о расширении суверенитета США на Канаду, Гренландию и Панамский канал. Замечания действующего лидера, похоже, были направлены отчасти на то, чтобы заявить: он оставляет Соединенные Штаты в сильной форме перед лицом любых потрясений, которые принесет вторая эра Трампа. Вероятно, это последняя речь Байдена о внешней политике в качестве выборного должностного лица, и этой теме он посвятил большую часть своей полувековой карьеры.

Politico ставит в заслугу демократу укрепление связей с союзниками. Прошлогодний саммит в Кэмп-Дэвиде, где лидеры Японии и Южной Кореи согласились возобновить взаимодействие, издание называет «прорывным». Отмечает оно и сплоченность НАТО — альянс не только ратифицировал вступление Финляндии и Швеции, но и приблизился к согласованным в 2014 году объемам трат на оборону в размере 2% ВВП, хотя этого добивался еще Дональд Трамп в 2018-м. Увеличение расходов связано с действиями России. Что же до Украины, то она оказалась в шатком положении, признает Politico.

Провальную эвакуацию из Афганистана в 2021 году Байден представил как обещанное возвращение американских войск домой. Хотя мало кто учел провал разведки, которая не предвидела быстрого захвата власти запрещенным «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Рейтинги Байдена тогда резко упали и так и не восстановились полностью, у американцев появились основания усомниться в компетентности администрации и президента.

Что же касается Израиля, то здесь Белый дом надеется на подписание мирного договора до 20 января, отмечает Reuters. Джо Байдена критиковали за предоставление союзнику оружия и дипломатической поддержки. При этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху постоянно игнорировал «красные линии» американской администрации и, более того, дал повод Дональду Трампу для атак на демократов.

Уходящий президент понимает, заключает The Washington Post, что скоро Белый дом займет человек, который раскритиковал его внутреннюю и внешнюю политику и поклялся отменить ее практически всеми возможными способами. Потому Байден стремился использовать свои последние дни на посту, чтобы защитить себя и оглянуться на всю проделанную работу.

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