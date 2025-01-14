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В Краснодаре откроют школы на 11 тысяч мест и 18 детских садов на 5 тысяч детей

В 2025 году в Краснодаре планируют открыть семь новых больших школ, два учебных блока на 11,7 тыс. мест и 18 детских садов на 5 тыс. мест. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

К концу 2024 года в эксплуатацию ввели школы на 1650 мест на улице Красных Партизан—Азовская, на 1100 мест в поселке Северный, на 1550 мест в ЖК «Самолет» и на столько же — на Героя Пешкова. В 2025 году планируют достроить и открыть три школы на 5 225 мест. Речь идет о школах на 1875 мест в районе улицы Командорской; на 1550 мест на улице Григория Пономаренко и на 1800 мест в Елизаветинской. Все семь школ планируют открыть 1 сентября 2025 года. Сейчас их оснащают мебелью, получают лицензии на образовательные учреждения и другие документы.

Также построили учебные блоки на 300 мест на территории школы № 38 в пос. Лазурном и на 400 мест на территории школы № 76 в ст. Елизаветинской. Их планируют открыть для учеников в четвертой четверти текущего учебного года.

В 2024 году были введены в эксплуатацию 18 детских садов на 5030 мест. Так, были построены дошкольные учреждения на 350 мест каждое по улицам Лоцманской, в районе 2-й Ямальской, Конгрессной, Генерала Сапрунова. Два учреждения на 300 мест каждое откроют в поселке Колосистом, а также на улицах Профессора Малигонова и Наставников.

Три детских сада на 280 мест каждое появятся на улице Константина Гондаря, на 250 мест — на улицах Кудухова, Летчика Позднякова и в поселке Березовом. Детсады на 240 мест построили на улицах Ивана Беличенко и Генерала Корнилова. Еще два учреждения на 180 мест каждое появились на улицах Воронежской и Героя Владислава Посадского.

Все эти дошкольные учреждения планируют открыть в 2025 году. Сейчас идет процесс их оснащения, затем предстоит лицензирование и получение других необходимых документов.

Татьяна Ручкина

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